Antonio Conte insistera pour que Man Utd signe un joueur transformateur s’il remplace Ole

Antonio Conte reste une option sérieuse pour Manchester United s’il éliminait Ole Gunnar Solskjaer, mais l’Italien exigera qu’il emmène avec lui l’un de ses joueurs les plus fiables s’il se voit proposer le poste, selon un rapport.

Solskjaer est soumis à une pression intense à Manchester United après une série de quatre matchs de Premier League qui n’a ramené qu’un point solitaire. Le point culminant a été le revers 5-0 de dimanche à Old Trafford contre Liverpool. Le Norvégien reste sur la sellette avec les propriétaires de United qui seraient indécis sur la meilleure ligne de conduite.

Solskjaer a pris en charge la séance d’entraînement de United comme d’habitude à Carrington mardi. Cependant, Sir Alex Ferguson était là aussi, mais, selon Fabrizio Romano, « le sentiment autour du staff est le même : il reste ».

Cela pourrait bien changer le cours des prochaines semaines si les Glazers voient des résultats plus dommageables. Et avec Tottenham, Atalanta et Man City à venir avant la pause internationale, la pression est sur Solskjaer.

Il attend seulement avec impatience, comme a-t-il déclaré au directeur général de LMA, Richard Bevan.

Cela n’a pas empêché les spéculations de faire rage sur vers qui United pourrait se tourner s’il décidait de licencier l’ancien entraîneur de Molde.

Et l’ancien vainqueur du titre de Chelsea, Conte, reste dans le cadre. Sans travail, l’Italien pourrait bien être considéré comme une paire de mains sûre pour les Glazers et Corriere della Sera, via Sport Witness déclare qu’il serait la « bonne solution » pour le club.

Ils affirment également que Conte serait prêt à « faire une exception » à sa règle de ne pas reprendre les équipes au milieu de la saison.

L’Inter Live est plus convaincu et estime qu’il « pourrait arriver » à Manchester, « mais seulement sous certaines conditions ».

Bien sûr, le montage financier devrait être correct et la durée du contrat, mais le point de vente affirme que Conte serait « prêt à accepter une proposition de Manchester United ».

Cependant, l’homme de 52 ans insisterait pour amener un défenseur de confiance avec lui. Un accord pourrait bien reposer sur « l’achat d’un joueur fidèle de l’Inter dès janvier ».

Le problème Raiola de United

Le joueur en question est l’international néerlandais de l’Inter Milan Stefan de Vrij.

De Vrij a joué 32 fois au poste d’arrière central la saison dernière et a aidé l’Inter de Conte à remporter le Scudetto. Il est considéré par Conte comme « idéal pour guider la transition d’une défense à quatre à une défense à trois ».

Le rapport ajoute que « sur la table, il y a une offre possible de 30 à 32 millions d’euros ». Mais ils déclarent que c’est « un accord presque impossible dans les mois à venir ».

Ce qui rend les choses plus difficiles, c’est que l’agent de De Vrij est le plus grand que nature Mino Raiola. Le représentant de Paul Pogba qui conseille le milieu de terrain de United avec son contrat existant expirant en juin prochain.

Si Raiola annule le contrat de Pogba, la signature de 89 millions de livres sterling sera disponible gratuitement. Et il sera difficile de voir les responsables de United négocier avec Raiola sur De Vrij dans ce cas.

