La saison de Premier League n’a peut-être lieu qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à préparer des plans de transfert

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Antonio Conté

L’ancien patron de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan serait « intéressé » à prendre le relais à Manchester United.

Le podcast de la fenêtre de transfert affirme que Conte envisagerait de passer à Old Trafford si le manager des Red Devils limogeait Ole Gunnar Solskjaer.

Conte – qui est au chômage depuis son départ de l’Inter cet été – serait motivé par le désir de prouver qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du moment.

Conte à Man United réchauffe Paulo Fonseca

L’ancien patron des Roms est nommé nouveau manager de Newcastle.

Le Mirror affirme que Fonseca est aux commandes après que l’ancien manager de Chelsea, Frank Lampard, se soit retiré de la course pour remplacer Steve Bruce à St James ‘Park.

Fonseca a été fortement lié à un déménagement à Newcastle avec quelques suggestions selon lesquelles l’entraîneur-chef est ouvert à la perspective de déménager dans le nord-est de l’Angleterre.

Fonseca est le favori pour la sellette alors que la hiérarchie réduit une liste de successeurs potentiels, mais il n’est pas le seul à avoir été pris en considération.

GETTY

Fonseca est un agent libre et on pense qu’il aimerait le travail de Newcastle Alexis Sanchez

Everton se prépare à faire un pas pour la star de l’Inter Milan et du Chili.

InterLive rapporte que Sanchez, 32 ans, est libre de quitter le club italien en janvier.

L’icône d’Arsenal, Ray Parlour, a fait appel à Sanchez l’année dernière pour avoir voulu quitter Manchester United et retourner chez les Gunners après seulement une SEULE séance d’entraînement.

Le Romford Pele ne pouvait pas croire ce qu’il entendait alors que Sanchez partageait une vidéo sur Instagram révélant comment il savait que son transfert de janvier 2018 à Old Trafford était une erreur presque immédiatement.

. – .

Sanchez a traversé une période difficile à Manchester… et il voulait laisser le pointu Donny van de Beek

Le flop de Manchester United a demandé à son agent de lui garantir un transfert au Real Madrid, selon le média espagnol DefensaCentral.

Le milieu de terrain néerlandais, 24 ans, a fait un cauchemar depuis son arrivée de l’Ajax à l’été 2020, commençant seulement cinq matches de Premier League.

Il a été filmé avec l’air visiblement déçu de voir Fred venir à sa place lors de la victoire de Man United en Ligue des champions contre Villarreal.

Et il n’a joué aucun rôle dans le match nul 1-1 de son équipe contre Everton samedi. Van de Beek n’a que six minutes de football de championnat à son actif cette saison.

.

Van de Beek a tenté de déménager à Everton cet été, mais il a opposé son veto à Kepa Arrizabalaga

La Juventus envisage de faire un pas pour le gardien du flop de Chelsea Kepa l’été prochain, rapporte le média espagnol Fichajes.

Kepa a rejoint les Blues pour des frais de transfert record de 72 millions de livres sterling de l’Athletic Bilbao en 2018.

Il a lutté sous le poids de ce prix, tandis que la star sénégalaise Edouard Mendy a poussé le joueur de 26 ans vers le bas de l’ordre hiérarchique, ce qui a également atténué beaucoup de pression.

Kepa semble profiter de la vie sous Tuchel Erling Haaland

Manchester City pourrait recevoir un coup de pouce dans sa poursuite de l’attaquant avec des informations suggérant que le Real Madrid est sur le point de manquer.

La publication espagnole AS affirme que City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich sont les destinations les plus probables pour le joueur de 21 ans.

Cependant, ESPN a ajouté que Manchester United et Chelsea sont également enthousiastes et pourraient offrir 30 millions de livres sterling par an pour conclure un accord.

Haaland est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux du football mondial après avoir marqué 70 buts en 69 apparitions pour le club actuel du Borussia Dortmund.

Il y a une acceptation que l’équipe allemande lui permettra de partir à la fin de la saison alors qu’il cherche à continuer son voyage pour être l’un des meilleurs au monde.

.

Le père de Haalands, l’ancien footballeur Alfe-Inge, dit que son fils est construit pour la Premier League Luis Diaz

Newcastle United envisage de déménager pour la star de Porto.

Les rapports de Marca pensent que le joueur de 24 ans est une cible pour les Magpies alors qu’ils cherchent à commencer leur nouvelle ère passionnante sous la propriété d’Amanda Staveley et de PIF.

L’international colombien serait très demandé et avec une clause de libération qui serait fixée à 67,4 millions de livres sterling, cela signifie que la partie portugaise pourrait être impuissante face aux approches.

Compte tenu de la nouvelle richesse de Newcastle, c’est un accord qu’ils pourraient chercher à conclure.

. – .

Luis Diaz a aidé Porto à remporter le titre de champion cette saison Jesse Lingard

Everton envisage une décision pour le milieu de terrain offensif en janvier, selon Football Insider.

L’homme de Manchester United est dans la première équipe sous Ole Gunnar Solskjaer, mais a eu du mal à trouver des opportunités régulières en première équipe en raison de la richesse des talents offensifs d’Old Trafford.

Lingard a passé un merveilleux moment en prêt avec West Ham United la saison dernière et la tentation de repartir en prêt sera forte, le joueur de 28 ans ayant un œil sur la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

Si le milieu de terrain est autorisé à passer à autre chose, il ne fait aucun doute qu’un certain nombre de clubs de haut niveau tenteront leur chance pour amener la star talentueuse dans le club.

GETTY

Jesse Lingard sera forcément un joueur d’intérêt pour janvier Eden Hazard

Chelsea pourrait faire un geste pour re-signer Eden Hazard l’été prochain, selon les rapports d’El Nacional.

L’international belge a effectué un transfert d’argent au Real Madrid en 2019 après s’être imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde pendant son séjour à Stamford Bridge.

Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le joueur après avoir marqué seulement cinq buts en 51 apparitions pour le club.

Hazard est un joueur extrêmement populaire dans l’ouest de Londres et si l’occasion se présentait de ramener le joueur, c’est certainement quelque chose que les Blues envisageraient.

.

Eden Hazard a été lié à un retour à Chelsea