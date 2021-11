Antonio Conte laissé «sans voix» par le facteur Tottenham alors que demi-tour expliqué

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a expliqué pourquoi il avait rejeté le club cet été, pour les rejoindre quelques mois plus tard après le départ de Nuno Espirito Santo.

L’Italien a passé deux ans chez son rival londonien Chelsea, les guidant vers le titre de Premier League et une FA Cup, avant d’être limogé en juillet 2018. Il a pris une année sabbatique et est revenu rejoindre l’Inter avant la campagne 2020-21.

Sa première et unique saison en charge s’est terminée par un succès alors que les Nerazzurri ont mis fin à leur attente d’une couronne de Serie A, ramassant un nombre impressionnant de 91 points.

Conte était une cible pour le président de Tottenham, Daniel Levy, plus tôt cette année, mais il s’est rapidement éloigné du club. Ils ont fait venir l’ancien patron des Wolves, Nuno, qui n’a jamais admiré le travail.

Conte est maintenant de retour dans le Prem et à Londres, son objectif principal étant de ramener Tottenham dans le top quatre.

Son premier jeu en charge était un victoire mouvementée 3-2 de l’Europa Conference League contre Vitesse. Les Spurs ont ensuite été tenus en échec par Everton, au cours de laquelle les Toffees sont descendus à dix hommes.

Conte espère remporter sa première victoire en championnat en tant que patron des Spurs lorsqu’ils accueilleront Leeds United dimanche après-midi.

Au cours d’une interview avec Gazzetta dello Sport (via Sport Witness), Conte a été interrogé sur le long chemin qu’il a parcouru pour devenir le nouvel entraîneur-chef des Spurs.

« Seule l’allure du premier ministre aurait pu me convaincre de me remettre sur les rails si tôt », a-t-il déclaré.

« Lorsque le président Levy m’a approché pour la première fois en juin, je l’ai remercié, mais je n’en avais pas envie. Les deux années avec l’Inter avaient laissé beaucoup de toxines à digérer. C’était un travail épuisant et difficile. J’avais besoin d’une pause.

«Mais quand Levy est revenu, il m’a convaincu et a montré qu’il me voulait à tout prix. J’ai vu la vision dans son projet. Un mot qui m’est très cher…

«Je parle de l’ambition et du désir d’exceller que les propriétaires ont déjà mis en place, offrant au club des installations incroyables.

« Du stade, qui est un joyau de modernité et de confort, à un milliard d’euros, à un centre sportif qui laisse sans voix : sans doute le meilleur que j’aie jamais vu. Je pensais qu’une telle réalité organisée méritait des résultats sportifs en ligne.

« J’ai vu le défi devant moi, la lumière qui me fait multiplier mes énergies s’illumine dans mes yeux. Mais maintenant, nous avons deux écarts à combler.

Tottenham est mon plus grand défi – Conte

Le joueur de 52 ans a pris l’habitude de redonner aux équipes leur gloire d’antan – il suffit de regarder la Juventus, Chelsea et l’Inter.

« J’ai toujours pris des équipes qui venaient de moments difficiles, où il fallait reconstruire », a-t-il ajouté.

« La Juve n’était pas en Coupe ; l’équipe nationale était absente de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014, Chelsea venait de la dixième place, l’Inter n’avait pas gagné [Serie A] depuis 2010…

« Je n’ai jamais fait de choix confortables, mais celui de Tottenham est certainement le plus difficile et donc le plus difficile. »

