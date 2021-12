Antonio Conte: les Spurs « un peu effrayés » après une « grave » épidémie de Covid

Antonio Conte se dit » bouleversé » par l’épidémie de Covid aux Spurs (. via .)

Antonio Conte a décrit l’épidémie de Covid à Tottenham comme « grave » et dit que tout le monde au club est « un peu effrayé » suite à la forte augmentation des cas.

Huit joueurs et cinq membres de l’équipe en coulisses des Spurs ont maintenant été testés positifs, mais Conte a indiqué qu’il s’attend à ce que ce nombre augmente.

Les Spurs ont demandé que leur match de Premier League contre Brighton soit reporté à la suite de l’épidémie.

Cependant, les Spurs doivent toujours jouer leur match de Ligue Europa de la Conférence contre Rennes jeudi soir, car les règles de l’UEFA stipulent que les clubs doivent remplir leurs matchs s’ils ont 13 joueurs, dont un gardien de but, disponibles.

« Huit joueurs et cinq membres du staff mais le problème est que chaque jour nous avons des gens avec Covid, des gens qui hier n’étaient pas positifs et aujourd’hui le sont et nous continuons à avoir des contacts avec des gens que nous pensons être négatifs mais après ils deviennent positifs. Je pense que c’est un problème sérieux », a déclaré Conte.

« La situation est grave. Aujourd’hui un joueur et un membre du staff sont positifs. Le pire c’est qu’on ne sait pas. Demain, qui ? Moi? Un autre joueur ? Un autre membre du personnel ? On continue ainsi.

Les Spurs devraient jouer jeudi en Europa Conference League malgré leur épidémie de Covid (EPA)

« C’est dommage, je veux parler de football. Parler de Covid n’est pas une bonne chose pour vous, les fans, pour le football.

Chaque jour, nous avons des contacts avec des personnes qui sont faussement négatives, deviennent positives et puis tout le monde a un peu peur, nous avons des familles. Je demande pourquoi nous devons prendre ce risque?

«Hier, nous avons eu deux points positifs, aujourd’hui nous nous sommes entraînés et après deux autres points positifs. Demain, qui ? Moi? C’est peut-être mieux moi qu’un joueur, c’est sûr.

Plus : Football



«Ce n’est pas bon pour tout le monde parce que nous avons des familles, nous avons des contacts avec notre famille lorsque nous rentrons à la maison.

« Aujourd’hui, parler de football est impossible. La situation m’a beaucoup énervé. Je pense que la situation est grave. C’est contagieux, il y a une grosse infection. Maintenant, c’est sûr, on a un peu peur parce que demain on ne sait pas ce qui va se passer.’

Interrogé sur les vaccinations dans son équipe des Spurs, Conte a répondu: «Je pense que c’est une question pour le service médical. Je peux répondre à cette question par moi-même, je suis vacciné, je pense que tout le monde prend la meilleure décision et c’est une question pour les médecins et s’ils sont vaccinés ou non.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();