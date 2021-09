Antonio Conte, Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane parmi les prétendants alors que la pression monte sur Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United pourrait évaluer ses options si les résultats ne commencent pas à s’améliorer.

Alors que United a réussi à remporter une dernière victoire sur Villarreal mercredi soir, une série de trois défaites lors de ses quatre matches précédents a signifié que de sérieuses questions se posent sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer.

getty

Solskjaer pourrait être sous pression si les résultats ne s’améliorent pas

Bien que le Norvégien ne soit pas soumis à une pression immédiate, il est intéressant de voir certains des noms qui figurent parmi les favoris des bookmakers pour devenir le prochain patron de United.

Selon SkyBet, l’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers de Leicester City et le patron du Real Madrid Zinedine Zidane sont tous des prétendants.

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate est également dans la liste, mais un homme est le favori pour être le prochain dans le rôle de loin.

.

Antonio Conte visera l’un des plus gros emplois du football

Antonio Conte est actuellement sans club après avoir quitté l’Inter Milan à la fin de la saison dernière.

L’Italien a remporté des titres de champion dans ses trois derniers clubs, dont la Juventus, Chelsea et l’Inter, ce qui signifie que United obtiendrait un patron qui a fait ses preuves.

Voici la liste complète des meilleurs prétendants, selon SkyBet.

Antonio Conte – 2/1Mauricio Pochettino – 5/1Brendan Rodgers – 8/1Julen Lopetegui – 10/1Laurent Blanc – 12/1Zinedine Zidane – 12/1Erik Ten Haag – 14/1Julian Nagelsmann – 16/1Gareth Southgate – 20/1Massimiliano Allegri – 25 /1Ralf Rangnick – 25/1Carlo Ancelotti – 33/1Didier Deschamps – 33/1Diego Simone – 33/1Luis Enrique – 33/1Thomas Tuchel – 33/1

Ole Gunnar Solskjaer a discuté de la pression au travail

Solskjaer a répondu aux commentaires de Gary Neville sur le fait d’être sous pression en tant que patron de Man United et a déclaré: “La pression est un privilège.

« Pour travailler dans cet environnement, vous devez accepter cette pression.

« Si Gary dit que nous devons gagner un trophée cette saison ou la prochaine à cause du soutien, je dois dire que oui, j’ai été soutenu.

«Je dois dire que le soutien que j’ai me semble que nous nous en tenons à ce plan. Mais nous sommes dans une entreprise de résultats. Je suis ici pour gagner, n’y réfléchissez pas à deux fois, et Gary le sait.

« Il connaît l’ADN ici au club et ce que nous essayons de faire. Bien sûr, je parle aussi à Gary et je sais que nous avons l’obligation de gagner dans ce club et de gagner dans un certain style.

« Parfois, c’est risqué et vous en perdez un ou deux, mais nous y arriverons. Espérons que nous y arriverons vers avril ou mai, défiant les trophées que nous aimerions voir revenir à Old Trafford.