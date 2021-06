Antonio Conte n’exclut pas de prendre une année sabbatique

21/06/2021 à 20h35 CEST

Antonio Conté pourrait faire une pause. Après une décennie intense avec des projets tels que la Juventus, l’équipe nationale italienne, Chelsea et l’Inter, l’entraîneur de Lecce n’exclut pas un congé sabbatique.

«Ce sera une année au cours de laquelle je vais essayer d’étudier et de continuer à enquêter sur certaines situations. Je veux profiter de cette situation indésirable. Mais ça va, je vais profiter du temps pour être avec ma famille et regarder le football, qui évolue toujours & rdquor;, a assuré sur ‘RAI Radio’.

Conte a également expliqué comment il avait subi la défaite d’Eriksen avec le Danemark, son élève lors de cette dernière saison à l’Inter Milan. “C’était un moment horrible que j’ai vécu seul. Dans le monde du football, voir une situation comme celle-ci rend malade », a-t-il déclaré.

« J’ai eu l’occasion de vivre en étroite collaboration avec Christian et le voir avec les yeux ouverts m’a fait me sentir mal et m’a affecté. Je suis content que ce soit résolu, c’est le plus important & rdquor;, a-t-il ajouté.