Antonio Conte nommé à l’occasion de l’anniversaire du tirage de l’argenterie de 5 000 jours et doit maintenant commencer une nouvelle ère de succès

Antonio Conte a été chargé de ramener enfin l’argenterie à Tottenham, sa nomination étant officiellement confirmée 5 000 jours après leur dernier succès en trophée.

Les Spurs ont coupé les ponts avec Nuno Espirito Santo à seulement 17 matchs de son mandat lundi.

Le dernier trophée de Tottenham était son succès en Coupe de la Ligue lors de la saison 2007/08

Et le club a agi rapidement pour faire venir l’ancien chef de Chelsea et vainqueur éternel Conte.

L’énigmatique – et parfois diviseur – italien a déclaré qu’il était « extrêmement heureux » de prendre le relais dans le nord de Londres et était ravi d’apporter sa « passion, sa mentalité et sa détermination » au club.

Les fans de Tottenham espèrent et prieront pour que Conte soit l’homme qui mettra enfin un terme à leur longue attente pour un trophée.

Ironie du sort, le dévoilement de Conte survient à l’occasion d’un anniversaire indésirable pour le club.

Aujourd’hui marque 5 000 jours depuis que Tottenham a remporté un trophée pour la dernière fois.

Conte a beaucoup de travail à faire pour que les Spurs redeviennent compétitifs

C’était leur succès en Coupe de la Ligue lors de la saison 2007/08 lorsque Tottenham a battu Chelsea 2-1 en prolongation à Wembley le 24 février 2008.

Avant cela, la plus récente victoire des Spurs en argenterie remportait la gloire de la FA Cup contre Nottingham Forest en 1991.

Conte a fait ses preuves en remportant des titres de champion d’Angleterre et d’Italie et il sera impatient de changer les choses à Tottenham.

Il a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de reprendre l’entraînement, et de le faire dans un club de Premier League qui a l’ambition d’être à nouveau un protagoniste.

« Tottenham Hotspur possède des installations à la pointe de la technologie et l’un des meilleurs stades au monde.

« J’ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l’équipe et aux fans la passion, la mentalité et la détermination qui m’ont toujours distingué, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur.

Le succès le plus récent de Conte est venu à l’Inter Milan où il a remporté le titre de Serie A lors de la saison 2020/21

« L’été dernier, notre union n’a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l’Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison, alors j’ai senti que ce n’était pas encore le bon moment pour reprendre le métier d’entraîneur.

« Mais l’enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l’opportunité est revenue, j’ai choisi de la saisir avec une grande conviction.

Conte commencera sa carrière à Tottenham jeudi lorsqu’il affrontera Vitesse en Europa Conference League.

Les Spurs feront ensuite le déplacement à Everton en Premier League dimanche.