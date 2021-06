Antonio Conte peut être “difficile et diviseur”, mais Tottenham fait une grande déclaration en nommant le manager que tout le monde veut

Les fans de Tottenham devraient être encouragés par la nomination imminente d’Antonio Conte car elle représente une déclaration d’intention sérieuse, selon Simon Jordan.

talkSPORT comprend que les Spurs sont prêts à annoncer l’ancien manager de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan comme leur nouveau patron après une percée dans les négociations.

.

Conte a été un vainqueur en série lors de sorts avec la Juventus, Chelsea et plus récemment l’Inter Milan

L’Italien possède un CV incroyable, générant des succès de médiocrité partout où il va, mettant récemment fin à neuf ans de domination de la Juve pour remporter la Serie A avec l’Inter.

Conte a remporté la Premier League et la FA Cup avec Chelsea sur une période de deux ans, mais son mandat a tourné au vinaigre, entraînant finalement une sortie acrimonieuse et une bataille juridique avec les Blues.

L’ancien propriétaire du palais, Jordan, avait précédemment suggéré que Tottenham serait un “match fait en enfer” pour Conte, un personnage exigeant qui pourrait ne pas trouver le président des Spurs, Daniel Levy, si accommodant.

Cependant, Jordan insiste sur le fait que cette décision montre que Tottenham veut vraiment réussir – sinon Conte ne les choisirait pas parmi les nombreux autres grands clubs qui le poursuivent.

. – Contributeur

Levy semble prêt à décrocher l’un des managers les plus demandés du football

“Les fans devraient être massivement encouragés, car Conte ne souffre pas volontiers des imbéciles”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Je n’aime pas toujours son style de fonctionnement et je pense qu’il peut être un personnage difficile et diviseur, mais vous me trouvez un entraîneur de football qui ne l’est pas et je vais probablement vous dire qu’il n’est pas un très bon entraîneur de football !

«Si vous allez chercher Conte à Tottenham Hotspur, vous dites quelque chose d’assez important. Le fait qu’il vienne à Tottenham est en fait plus significatif, car Conte ne vient pas pour rien.

«Il ne vient pas parce qu’il veut faire partie du« projet », il ne vient pas parce qu’il veut gagner un gros sac d’argent, car il pourrait l’obtenir dans la plupart des endroits.

.

Conte a remporté un titre pour Chelsea – mais tout s’est dégradé après cela

«Il vient parce qu’il est prêt à partir, et cela signifie que Tottenham est en mode affaires et cela signifie, je suppose, que Tottenham va tenter sa chance.

« Parce que Levy en a besoin, il a ce putain de grand stade et toute son activité marketing, et sa publicité est géniale, mais son produit n’est pas si dandy !

«Je ne mettrais pas Tottenham parmi les favoris pour le titre s’il y va, regardez leur équipe. Comparer l’Inter Milan et la Serie A à l’état actuel de Man City et à un Liverpool redémarré… c’est exagéré.

«Je pense que cela vous dit vraiment quelque chose sur l’endroit où Tottenham essaie d’aller. S’ils peuvent faire franchir la ligne à Conte, il doit dire aux fans de Tottenham que c’est à nouveau le «mode aller» pour Tottenham.

.

Conte est célèbre pour sa tête brûlée et porte son cœur sur sa manche

«Cela envoie une très grosse déclaration. Je ne peux pas imaginer pourquoi Conte ira à Tottenham à moins qu’il ne soit absolument sûr qu’il sera soutenu.

« Sinon, pourquoi va-t-il là-bas ? Il vient de remporter le titre de Serie A et il aura l’embarras des richesses des clubs qui s’intéressent à lui.

« Pourquoi Tottenham ? Parce que Tottenham doit lui chuchoter quelque chose à l’oreille qu’il aime entendre.