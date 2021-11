Antonio Conte peut remporter un trophée avec Tottenham CETTE SAISON et la Ligue des champions est à portée de main

Tim Sherwood pense qu’Antonio Conte restaurera une mentalité gagnante au sein de l’équipe de Tottenham alors qu’ils poursuivent leur quête pour mettre fin à leur sécheresse de trophées.

Cela fait 5 000 jours que les Spurs ont remporté l’argenterie pour la dernière fois, lorsqu’ils ont battu Chelsea 2-1 lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008 à Wembley.

L’arrivée de Conte aux Spurs a été confirmée

Conte est réputé pour sa forte personnalité sur la ligne de touche et a acquis une précieuse expérience managériale tant au niveau national qu’international.

L’entraîneur italien a remporté cinq titres de champion alors qu’il dirigeait la Juventus, Chelsea et l’Inter Milan.

Il a refusé le poste des Spurs cet été, alors qu’il aurait remplacé l’ancien rival Jose Mourinho, mais remplacera désormais Nuno Espirito Santo qui a été limogé après 17 matchs dans le nord de Londres.

Et Sherwood pense que, sous Conte, les trophées – et le football de la Ligue des champions – sont à l’horizon.

Conte a fait passer Chelsea de la dixième place aux champions de Premier League en 2016/17.

« Je peux les voir remporter un trophée cette saison », a déclaré Sherwood à MyBettingSites.

« L’Europa Conference League est là pour être pris, la seule autre vraie compétition est la Roma. Tottenham a beaucoup de travail à faire dans cette compétition et n’est pas bien assis. Mais, ils en ont plus qu’assez avec les matches à venir pour aligner une équipe forte et obtenir les points pour progresser.

« Avec le bon homme en charge, ils gagneront, s’ils y vont vraiment. Ils ne devraient pas laisser les joueurs au repos, c’est une voie plus facile vers la Ligue Europa pour eux que ne le sera leur position en championnat.

« Tottenham est un immense club avec de superbes installations et des joueurs talentueux, et n’est qu’à cinq points des quatre premiers. Le football de la Ligue des champions est à portée de main s’ils rassemblent une série de résultats.

« En regardant leurs matchs, ils en ont de très bons à venir. C’est le moment idéal pour quelqu’un de venir avec de gros matchs à l’horizon, y compris le quart de finale contre West Ham en Coupe Carabao, qui vole aussi haut. »

Les Spurs n’ont pas avancé depuis leur défaite en finale de la Ligue des champions contre Liverpool il y a deux ans.

Et Sherwood pense que la personnalité de l’Italien aidera également les Spurs.

« Je ne connais pas personnellement Antonio Conte, mais il a une réputation, il est exigeant et il attend de tout le monde dans un club de football qu’il rende des comptes. Ce n’est pas une chose terrible, en fait c’est une très bonne chose », a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas un manager de type Arsene Wenger ou Sir Alex Ferguson qui viendra pour une période prolongée. S’ils parlent de 18 mois à deux ans, je vois que cela pourrait convenir à la fois à Conte et à Tottenham Hotspur.

« Une chose qu’il [Conte] vous garantit est cette expérience de gagner. Sa relation avec Daniel Levy sera excellente, tant que l’équipe gagnera, je suis sûr qu’il exigerait cependant des signatures.

«La plupart des clubs qu’il a dirigés ont dépensé de l’argent, alors Conte devait respecter sa part du marché – remettre des trophées. Il n’y a rien que Tottenham veuille plus en ce moment que de gagner un trophée. »

Il est peu probable que Conte dure 22 ans chez les Spurs, comme Wenger l’a fait à Arsenal

Tottenham a décliné depuis le limogeage de Mauricio Pochettino en novembre 2019. Mais il a admis que si Conte remettait des trophées cette saison, cela pourrait s’avérer être un catalyseur pour de nouveaux succès.

« Gagner l’une des soi-disant » compétitions plus petites » peut avoir un effet d’entraînement pour les Spurs. Parfois, vous avez besoin de fruits à portée de main et prenez ce qui est là. L’Europa Conference League en est à sa première saison et elle regorge d’équipes bien en dessous du niveau des Spurs.

« Les fans de Tottenham veulent gagner, se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions et peut-être gagner la Premier League à l’avenir, mais c’est une chimère pour le moment », a ajouté Sherwood.

« Ils veulent aussi gagner la FA Cup, mais il n’y a pas si longtemps, Tottenham Hotspur était en finale de la Ligue des champions. »