Antonio Conte photographié en train de regarder Tottenham s’entraîner après avoir rencontré l’équipe alors que le nouveau régime commence sous l’italien après une nomination rapide après le limogeage de Nuno Espirito Santo

La nouvelle ère Antonio Conte à Tottenham a officiellement commencé alors que l’Italien était photographié en train d’observer l’entraînement.

Les Spurs ont agi rapidement pour nommer Conte juste un jour après le limogeage de Nuno Espirito Santo.

Conte n’a pas perdu de temps pour se familiariser avec la vie à Tottenham

Conte a regardé ses joueurs s’entraîner cet après-midi

Conte était tout sourire à l’entraînement en regardant ses nouveaux joueurs

Il a signé un premier contrat de 18 mois et s’est engagé tout de suite.

Conte a été photographié en tenue complète de Tottenham alors qu’il observait une séance d’entraînement quelques heures seulement après avoir signé son contrat.

Le club a annoncé que l’Italien avait rencontré les joueurs et les avait regardés en action cet après-midi.

Il a été rapporté par le Telegraph que Conte avait dormi sur le terrain d’entraînement la nuit dernière avant de s’adresser au personnel ce midi.

Il a ensuite parlé aux joueurs du complexe ultramoderne alors qu’il se familiarisait avec la vie dans la tenue du nord de Londres.

Conte est de retour en Premier League avec les Spurs, signant un premier contrat de 18 mois avec les Londoniens du nord

« Je suis extrêmement heureux de retourner à l’entraînement, et de le faire dans un club de Premier League qui a l’ambition d’être à nouveau un protagoniste », a déclaré Conte.

« Tottenham Hotspur possède des installations à la pointe de la technologie et l’un des meilleurs stades au monde.

« J’ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l’équipe et aux fans la passion, la mentalité et la détermination qui m’ont toujours distingué, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur.

« L’été dernier, notre union n’a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l’Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison, alors j’ai senti que ce n’était pas encore le bon moment pour reprendre le métier d’entraîneur.

« Mais l’enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l’opportunité est revenue, j’ai choisi de la saisir avec une grande conviction.