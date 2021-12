Antonio Conte prêt à laisser partir quatre joueurs de Tottenham en janvier alors que la signature de Franck Kessie est proche

Antonio Conte est prêt à laisser partir quatre joueurs de Tottenham alors qu’une nouvelle signature est proche, tandis que la confiance règne quant à une sortie de Chelsea – à la fois dans tous les derniers Paper Talk.

TOTTENHAM COMMENCE LES PLANS DE TRANSFERT EN JANVIER

Antonio Conte est prêt à laisser partir quatre joueurs de sa première équipe de Tottenham en janvier alors que le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie se rapproche de sa première signature en janvier, selon un rapport.

Conte a connu un début mouvementé de son règne des Spurs, mais la prochaine fenêtre de transfert offre une chance de façonner l’équipe dans sa vision. Il a pris un bon départ en Premier League, avec la victoire 3-0 du Boxing Day sur Crystal Palace, maintenant la séquence d’invincibilité.

Cependant, le manager italien se rend compte de la nécessité de faire venir des renforts pour aider l’équipe à passer à l’étape suivante.

Pour ce faire, des rapports ont noté que Tottenham doit vendre pour acheter. A ce titre, directeur du football Fabio Paratici tente de convaincre le président Daniel Levy d’un plan qui pourrait impliquer de réduire les pertes de certains joueurs.

Quant à savoir qui pourrait partir, le dernier rapport de l’Evening Standard affirme que l’arrière droit Matt Doherty pourrait partir. Conte voudrait un nouvel arrière droit qui est plus une menace à l’avenir qu’Emerson Royal.

De plus, le défenseur central Joe Rodon pourrait partir. Le Gallois est en marge de la défense des Spurs et poussera probablement plus de minutes ailleurs.

L’attaquant Steven Bergwijn et le milieu de terrain Dele Alli sont les autres joueurs qui pourraient y aller. Le premier a des intérêts de l’Ajax et les deux pourraient conclure des accords de prêt.

Néanmoins, le Daily Express rapporte que le milieu de terrain milanais ivoirien Kessie est sur le point de devenir la première signature de Tottenham de la fenêtre.

Le joueur de 25 ans est dans la dernière année de son contrat et a rejeté une offre de 5 millions de livres sterling par an de Milan. Il est en mesure d’organiser un transfert à l’étranger à partir du 1er janvier et tandis qu’Arsenal et Manchester United sont enthousiastes, les Spurs ont déjà eu des entretiens avec ses représentants.

En tant que tel, l’Express ajoute que Tottenham est prêt à officialiser son transfert pour Kessie une fois la fenêtre de transfert ouverte.

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Le Real Madrid est convaincu que l’arrière central de Chelsea, Antonio Rudiger, signera pour eux en tant qu’agent libre cet été. (Télégraphe)

Madrid a transféré Gareth Bale et Isco avant la fenêtre de transfert de janvier. (Marque)

Milieu de terrain d’Arsenal Ainsley Maitland Niles se rapproche d’un prêt à la Roma de Jose Mourinho. (Objectif)

Pendant ce temps, l’attaquant des Gunners Alexandre Lacazette a rejeté la dernière offre du club d’un nouveau contrat. (Daily Mirror)

Le choc d’Arsenal avec les Wolves mardi a été reporté en raison de cas de Covid-19 au club des Midlands. (Football à Londres)

PAPER TALK – BOOST AFCON POUR LES CLUBS PREM

Les clubs de Premier League pourront libérer les joueurs africains pour la Coupe d’Afrique des Nations le 3 janvier, suite à une décision de la Confédération africaine de football (CAF). (Courrier quotidien)

Liverpool pourrait vendre Neco Williams et le manager Jurgen Klopp pourrait donc se tourner vers Conor Bradley comme remplaçant de l’arrière droit. (L’Athlétisme)

Le patron de Manchester United Ralf Rangnick a quatre prodiges allemands en ligne de mire, suite à des premiers liens avec Florian Wirtz. (Le soleil)

Pendant ce temps, Rangnick a révélé de longues conversations avec Anthony Martial sur l’avenir de l’attaquant. (Daily Mirror)

United a par la suite ouvert la porte au départ de Martial, mais seulement si l’accord est bon pour le club. (Courrier quotidien)

LUKAKU ADMET LES LUTTES DE CHELSEA

Romelu Lukaku a admis qu’il avait trouvé son récent manque de temps de jeu à Chelsea « difficile », mais a insisté sur le fait que les Bleus « apprécient » d’être les « chasseurs » dans la course au titre de Premier League. (Courrier quotidien)

John Terry est sur le point de retourner à Chelsea pour aider au développement des jeunes du club. (L’Athlétisme)

Newcastle envisage de recruter le milieu de terrain marseillais Boubacar Kamara. Cependant, Man Utd et Chelsea montrent également de l’intérêt pour le joueur de 22 ans. (Le soleil)

Le manager de West Ham, David Moyes, veut faire venir le défenseur de Bournemouth Lloyd Kelly en janvier suite aux problèmes de blessures de son équipe à l’arrière. (Télégraphe)