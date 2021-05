Antonio Conte quittera son poste d’entraîneur de l’Inter créant des rumeurs sur le Real Madrid – rapport

Selon AS (via Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport), Antonio Conte quitterait son poste de manager de l’Inter. Les nerazzurri ont remporté leur premier scudetto de Serie A depuis la saison 2009-10 sous Conte cette année.

Bien qu’il semble plus concret que Conte puisse démissionner, il ne semble pas y avoir beaucoup de retard sur le fait de lier Conte à un transfert potentiel du Real Madrid, à l’exception des commentaires précédents.

Avant la promotion de Santi Solari en tant que directeur du club, Conte semblait être le premier choix pour remplacer Julen Lopetegui. Conte a confirmé qu’il était sur le point de rejoindre le Real à quelques reprises.

Tout cela suppose que Zinedine Zidane quitte réellement le club cet été, ce qui n’a toujours pas été confirmé officiellement. Les rumeurs prédominantes restent avec la nomination de Max Allegri ou la promotion de Raul en cas de départ de Zidane.

Il y a aussi une connexion Inter avec Achraf Hakimi qui pourrait être vendu cet été, selon Marca. Le rapport indique que Hakimi pourrait être un joueur vendu si Conte quitte effectivement le club.

Hakimi a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Real Madrid pourrait avoir le droit de premier refus sur sa vente, selon AS.

Ce sera à surveiller car il dépend principalement de Conte et Zidane quittant leurs clubs respectifs en tant que managers. Nous pourrions voir des preuves plus concrètes au fur et à mesure que la semaine avance et que les dominos commencent à tomber.