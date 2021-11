Antonio Conte réagit à l’annulation de Burnley contre Tottenham à cause de la neige

Photo de Joe Prior/Visionhaus

Les fans en déplacement de Tottenham Hotspur ont été éviscérés plus tôt dans la journée alors que leur affrontement à l’extérieur à Burnley a été reporté moins d’une heure avant le coup d’envoi.

Nous approchons à grands pas de Noël maintenant, et la première apparition généralisée de neige est survenue dimanche matin.

Dans l’East Lancashire, Burnley a vu beaucoup de neige tomber – à tel point que leur match avec Tottenham a dû être annulé.

La neige a été déplacée du terrain de Turf Moor, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour forcer les conditions de jeu.

Le trajet de Tottenham à Burnley n’est pas court – environ 176 miles et quatre heures au total – et même plus long si vous venez d’Amérique !

Ces situations ne sont jamais idéales pour les fans en déplacement, surtout lorsque le report est si proche du coup d’envoi.

Ce n’est pas exactement comme si ceux des deux côtés étaient plus heureux, et le patron de Tottenham, Conte, a parlé du report.

Comme cité sur le compte Twitter officiel de Tottenham, Conte a suggéré que les conditions n’étaient tout simplement pas assez bonnes pour un bon football.

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

Conte a noté le « risque sérieux » que tous les joueurs prendraient s’ils jouaient, affirmant que la situation n’était « pas bonne ».

« Je pense que dans ces conditions, ce n’est pas du football », a déclaré Conte. « Je veux jouer au football, je veux m’amuser, jouer et donner de l’émotion. »

« Je pense que dans cette situation, c’est impossible et il y a un risque sérieux pour les joueurs de se blesser et ce n’est pas bon », a-t-il ajouté.

Tottenham sera de retour en action contre Brentford jeudi, l’affrontement d’aujourd’hui contre Burnley devant être reprogrammé pour un autre jour.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

