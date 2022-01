Antonio Conte réagit aux fans des Spurs huant Tanguy Ndombele lors de la victoire de Morecambe

Tanguy Ndombele a été raillé par les fans alors qu’il quittait le terrain (Photo : Julian Finney/.)

Antonio Conte a donné sa réaction à Tanguy Ndombele soumis à des huées et des railleries par des sections de fans des Spurs lors de leur victoire sur Morecambe.

Tottenham a enregistré une victoire 3-1 sur l’équipe de League One, mais a dû revenir d’un but en moins pour réserver sa place au quatrième tour de la FA Cup.

Après la mi-temps, les Spurs n’ont pas réussi à égaliser et Conte a effectué un triple remplacement à la 69e minute avec Ndombele, Dele Alli et Bryan Gil tous remplacés.

Mais au lieu de faire une sortie rapide vers l’abri, Ndombele s’est dirigé lentement vers la ligne de touche – une décision qui a agacé les fans des Spurs alors qu’ils huaient et raillaient le milieu de terrain.

Le joueur de 25 ans s’est dirigé directement dans le tunnel, laissant certains suggérer qu’il pourrait s’agir de son dernier match pour le club avec le milieu de terrain lié à une sortie ce mois-ci.

Tanguy Ndombele s’est dirigé directement dans le tunnel après avoir été remplacé (Photo : Julian Finney/.)

« J’étais tellement concentré sur le match parce que nous perdions 1-0 », a déclaré Conte, interrogé sur les huées. « Ce genre de situation [happens] dans le foot.

« Vous devez être bon pour essayer de changer d’opinion si quelqu’un est déçu de vous. C’est normal. J’étais joueur et il m’arrivait parfois que quelqu’un n’était pas satisfait de ma performance.

‘C’est notre vie. Je répète, ça va. Nous devons continuer à travailler et essayer d’être meilleurs la prochaine fois.

Plus : Tottenham Hotspur FC



«Nous devons très bien savoir que si nous jouons bien, les fans sont heureux. Si vous ne jouez pas bien, les fans ne sont pas contents. C’est le foot.

« Si nous pensons que les fans doivent être heureux à tout moment, si vous gagnez ou perdez, je pense que ce n’est pas juste. Moi, c’est sûr, quand je ne gagne pas, je ne suis pas content, je suis contrarié et je pense que ça va.’

Les buts de Harry Winks, Harry Kane et Lucas Moura ont finalement suffi à Tottenham, qui accueillera désormais Brighton au prochain tour de la compétition.



PLUS : Tanguy Ndombele hué hors du terrain par les fans de Tottenham lors du choc de la FA Cup



PLUS : Antonio Conte identifie quatre stars de Tottenham dont il veut se débarrasser lors d’un nettoyage majeur

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();