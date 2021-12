Antonio Conte révèle que l’homme de Tottenham sur lequel il « peut compter » ne va nulle part mais est vague sur l’avenir de Tanguy Ndombele

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a révélé que le milieu de terrain Harry Winks n’allait nulle part dans la fenêtre de transfert de janvier, mais n’était pas aussi clair sur l’avenir de Tanguy Ndombele.

star de l’Angleterre Clin d’oeil a eu un nouveau souffle depuis que Conte a remplacé Nuno Espirito Santo en tant que manager, même s’il n’a toujours pas réussi à décrocher un rôle de départ régulier sous l’Italien.

Le milieu de terrain a été exceptionnel lors du récent match nul 2-2 avec Liverpool et a réalisé une autre solide prestation lors du match à Southampton mardi.

Et en parlant de Winks, Conte a confirmé que l’objectif de Newcastle resterait sur place en janvier.

Il a déclaré, lors de sa conférence de presse pour celui de Tottenham affrontement avec Watford : « Winsky joue bien. Winsky s’est avéré être un joueur fiable.

« Pour cette raison, Winks restera ici. Je découvre quels joueurs sont fiables et je peux compter sur eux. Winksy m’a montré que je pouvais compter sur lui.

L’avenir de Ndombele toujours en suspens

Quant à l’avenir de Ndombele dans le nord de Londres, Conte n’a pas été aussi franc avec sa réponse. En effet, il semble qu’il essaie toujours de trouver la meilleure position de signature du record du club.

Il a ajouté : « C’est un milieu de terrain et je pense que c’est un milieu de terrain.

«Je porte la même attention à chaque joueur et à chaque session, je porte une grande attention à chaque joueur.

« Ma concentration n’est pas seulement de 12, 13 ou 14 joueurs. Ensuite, il y a des joueurs qui comprennent et des joueurs qui ont besoin de plus de temps ou qui ont du mal à comprendre la situation.

« Mais je le répète avant de parler du marché des transferts, il est préférable pour moi et le club de parler ensemble et nous aurons alors la situation plus claire qu’aujourd’hui. Parler des joueurs maintenant s’ils peuvent venir ou partir n’est pas juste et ce n’est pas honnête.

