Antonio Conte s’exprime sur Romelu Lukaku après les critiques de Chelsea

Antonio Conte dit qu’il aura toujours une « grande affection » pour l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku.

L’attaquant belge a mis en colère Thomas Tuchel cette semaine après avoir publiquement exprimé ses frustrations à Chelsea et a clairement indiqué qu’il souhaitait revenir à l’Inter à un moment donné de sa carrière.

Lukaku a également admis qu’il visait un transfert au Real Madrid, à Barcelone ou au Bayern Munich avant de retourner à Chelsea dans le cadre d’un contrat de 97,5 millions de livres sterling l’été dernier.

Lukaku n’a pas caché son amour pour Conte, révélant qu’il reste en contact régulier avec l’Italien et l’a soutenu pour répéter le succès de Serie A qu’il a eu à l’Inter avec Tottenham.

Interrogé sur la situation actuelle de Lukaku à Chelsea après la victoire des Spurs sur Watford samedi, Conte a clairement indiqué qu’il soutenait toujours l’attaquant.

« Romelu est un joueur d’une autre équipe », a déclaré Conte à Sky Sports Italy.

« Vous savez l’affection que j’ai pour lui mais je ne parle pas des joueurs d’autres équipes même si j’ai beaucoup d’affection pour lui et ce sera toujours là. »

Romelu Lukaku a mis Chelsea en colère avec son interview plus tôt cette semaine (.)

Tuchel, quant à lui, envisage maintenant de punir Lukaku suite à cette explosion cette semaine.

Le manager de Chelsea pèserait sur la décision d’abandonner Lukaku pour le match de Premier League dimanche contre Liverpool, tandis que l’attaquant pourrait également être condamné à une amende pour avoir accordé l’interview qui a pris le club par surprise.

«Je n’aime pas ça parce que ça fait du bruit dont nous n’avons pas besoin. Ce n’est tout simplement pas utile », a déclaré Tuchel à propos de l’interview de Lukaku vendredi.

«D’un autre côté, nous ne voulons pas en tirer plus qu’il ne l’est réellement. Vous savez très bien comment c’est, c’est très facile de sortir des lignes de leur contexte. Il est très facile de raccourcir les lignes et de faire les gros titres, puis de se rendre compte plus tard que ce n’est pas si mal et peut-être pas ce qu’il voulait dire.

«Mais soyons honnêtes, nous n’aimons pas ça.

«Je ne le sens pas malheureux. Je le sens exactement le contraire, c’est pourquoi c’est une surprise.

« Mais je ne suis pas la bonne personne à qui demander. »

