Le nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte, a demandé du temps après le début de son règne avec une victoire spectaculaire 3-2 contre Vitesse jeudi soir.

Les Spurs ont pris une avance de trois buts mais ont concédé deux fois et ont fait expulser Cristian Romero, avant que les visiteurs ne reçoivent eux-mêmes deux cartons rouges et ne parviennent pas à revenir dans le choc de la Ligue Europa.

.

Conte sait qu’il fait face à une tâche colossale

.

C’était 3-0 aux Spurs après 30 minutes

La victoire a présenté les Spurs à leur meilleur niveau offensif, mais a également démontré la quantité de travail sur les mains de Conte.

« Nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour travailler. Nous avons besoin de temps pour travailler », a déclaré Conte. « C’est le seul aspect qui, non j’en ai peur, mais j’aimerais avoir le temps de travailler.

« Cette fois et moi, nous devons travailler ensemble pour leur apporter mon idée du football et travailler les aspects tactiques, les aspects physiques, pour les connaître, bien mieux que maintenant.

« C’est le seul aspect qui me fait un peu peur, un peu peur. Mais je sais qu’il y a ce genre de situation, et pour cette raison, il nous faut un peu de patience.

.

Vitesse a forcé son retour dans le match avant la mi-temps

.

Dans un jeu sauvage, Vitesse Arnhem a vu deux joueurs expulsés

« Et je sais que je dois être patient. Parce que c’est une situation que nous n’avons pas trop de temps pour travailler.

« C’est sûr que ce club a un grand potentiel. J’étais enthousiasmé par le stade, par le terrain d’entraînement, peut-être que dans le monde je ne sais pas si un autre club a ça.

« Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles je les ai acceptés pour venir ici. Parce que je sais qu’ici, je peux travailler comme j’aime.

« Et le club est un club de haut niveau. Et je veux rembourser le club. De la confiance qu’ils m’ont témoignée. Et bien sûr, en ce moment, nous devons nous concentrer sur le terrain, sur l’aspect footballistique.

« Essayer d’amener au même niveau est très difficile. Je pense que le club avec le stade, avec le terrain d’entraînement est pour moi peut-être le meilleur au monde. Je n’ai jamais vu ce genre de situation. Les joueurs et moi, nous devons travailler, nous devons travailler beaucoup, nous voulons améliorer l’aspect football.

.

Le nouveau manager a reçu un accueil très chaleureux au Tottenham Hotspur Stadium

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, pense que l’impact de Conte est déjà visible après 48 heures à la barre.

O’Hara a déclaré : « Instantanément, vous pouvez voir la passion, la forme physique et l’intensité. Ils courent plus, il y a plus d’efforts. La mentalité de gagnant était là.

« Il a un énorme pourcentage de victoires dans sa carrière et je pense qu’il a tout de suite mis en place une mentalité de gagnant. »

Il a ajouté : « Je pense que les Spurs remportent un trophée cette saison. La Coupe Carabao ou la Conférence Europa.

Mais l’ancien attaquant des Spurs Jason Cundy a déclaré à O’Hara que si Conte améliorera l’équipe, Tottenham sera toujours confronté aux mêmes vieux problèmes.

.

Les fans de Tottenham sont déjà juste derrière Conte et des drapeaux italiens ont été vus autour du stade

Cundy a déclaré: « Il y avait de belles choses, mais Vitesse a eu ses chances.

« Les Spurs étaient meilleurs, mais à 3-0, vous pensez que c’est juste la qualité que les Spurs ont en haut, et puis finalement vous avez vu l’ampleur du travail que Conte a entre ses mains. »

Il a ajouté: « Vous connaissez mes pensées sur Conte. Je l’aime, vous avez beaucoup de chance d’avoir Conte, il est l’un des meilleurs managers et il fera certainement à 100% des Spurs une meilleure équipe.

« La vérité, c’est que ce sont toujours les Spurs. Vous l’avez vu ce soir et vous ne pouvez pas le nier.

