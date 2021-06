Antonio Conte suggère que le “projet” de Tottenham ne l’a pas convaincu car l’ancien patron de l’Inter Milan insiste sur le fait que l’argent n’est pas un facteur de motivation

in

Antonio Conte insiste sur le fait que l’argent n’est pas sa motivation et qu’il doit croire en un “projet” après l’échec des pourparlers avec Tottenham.

L’ancien patron de Chelsea, qui a démissionné de son poste d’entraîneur-chef de l’Inter Milan le mois dernier après deux ans à la tête, était sur le point de prendre le poste des Spurs avant que les négociations n’aboutissent.

Conte avait semblé prêt à rejoindre les Spurs, mais reste à la recherche de son prochain emploi

Il y a eu divers rapports sur les raisons pour lesquelles Conte et les Spurs n’ont pas réussi à parvenir à un accord, affirmant qu’il n’était pas convaincu qu’il serait soutenu par Daniel Levy sur le marché des transferts, alors qu’il y avait également des suggestions de « demandes irréalistes » de la part de l’Italien.

Les Spurs se rapprochent maintenant de la nomination de l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca.

Conte, quant à lui, reste à la recherche d’un nouveau club et a fait allusion à ce qui l’a empêché de rejoindre l’équipe de Premier League en tant que remplaçant de Jose Mourinho.

“Généralement, j’aime les défis et j’en ai accepté beaucoup au cours de ma carrière”, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.

« Même les meilleurs clubs que j’ai entraînés n’ont jamais été les favoris quand je suis arrivé. Cependant, s’il y a quelque chose qui ne me convainc pas, je préfère ne pas accepter quel que soit l’argent.

En discutant de sa démission à l’Inter, Conte a insisté sur le fait que ses décisions ne sont jamais basées sur l’argent.

Il a déclaré : « Le marché fixe le prix, mais si j’avais été obsédé par l’argent, je serais resté là où j’étais dans le passé. J’aurais accepté des compromis et obtenu de nouveaux contrats.

« Je cherche plutôt les projets et je suis prêt à rester chez moi si quelque chose ne me convainc pas. Cela a à voir avec la vision, l’honnêteté et les principes.

Fonseca semble maintenant prêt à devenir le prochain patron des Spurs après l’échec des pourparlers de Conte

Avec Conte hors de la table, Fonseca serait le premier choix du nouveau directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici.

L’arrivée de Paratici aux Spurs devrait être annoncée cette semaine après son départ de la Juventus après un passage de 11 ans extrêmement réussi et il est déjà impliqué dans la longue recherche de manager de son nouveau club.

Cela fait 52 jours que les Spurs ont limogé Mourinho, qui a depuis trouvé du travail en remplacement de Fonseca à Rome.

Mourinho rejoindra la Roma cet été – après avoir fait partie de la couverture exclusive du championnat d’Europe de talkSPORT.

