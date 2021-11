Antonio Conte, Transferts et Harry Kane

Avec Antonio Conte fraîchement installé en tant que nouveau manager de Tottenham Hotspur, il a été laissé à une conférence de presse de Fabio Paratici de discuter du nouveau manager, Harry Kane et de nouvelles recrues potentielles. (Citations de Football London et Sky Sports.)

Presse traitée à la conférence de presse de Fabio Paratici

Beaucoup à dire

Conte étant désormais le nouveau manager des Spurs, il appartenait au directeur du football Fabio Paratici de rencontrer les médias avant le match de la Ligue Europa contre Vitesse Arnhem au Tottenham Hotspur Stadium, qui aura lieu le 4 novembre.

Paratici a d’abord voulu aborder le départ de Nuno Espírito Santo. Il a déclaré : « Tout d’abord, je tiens à remercier Nuno et son équipe pour le travail qu’il a accompli au cours de ces quatre mois.

« Ce n’est pas une décision facile à chaque fois dans le football quand vous devez prendre cette décision pour un club. Ce n’est pas facile. Le football c’est le football, on avance et on avance. C’est la première chose, je suis vraiment reconnaissant envers Nuno et son équipe.

Paratici a inévitablement été interrogé sur le nouveau Conte et plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles Conte avait accepté de devenir entraîneur-chef maintenant, mais avait été moins captivé cet été.

Paratici a travaillé avec Conte à la Juventus, il le connaît donc bien et a ajouté: « Ce n’était pas le bon moment car il était impliqué émotionnellement avec l’Inter car les deux dernières saisons ont été longues et n’étaient donc pas prêts. Je connais très bien Antoine. Quand il dit non, c’est non. Quand il dit oui, c’est oui. C’est ça. »

Harry Kane

Depuis qu’il a flirté avec un déménagement à Manchester City dans la fenêtre de transfert d’été, dire que Kane a lutté pour la forme serait un euphémisme avec un seul but en Premier League cette saison et aucun tir sur des cibles lors des deux derniers matchs. L’attaquant anglais a été pointé du doigt pour les railleries des fans des Spurs lors de la défaite contre Manchester United le mois dernier. Paratici a tenu à déclarer que le club est composé de plus d’un joueur.

Il a déclaré : « Je pense qu’il ne s’agit pas seulement d’Harry Kane. Nous sommes ici pour travailler, pour réaliser nos ambitions en tant que club, en tant que club, pas en tant que personnes personnelles. »

Paratici a tenu tout au long de la conférence de presse à s’en tenir à ce qui semblait être un scénario bien répété et il n’était pas d’humeur à en être ébranlé.

Transferts

Lorsque Conte s’est éloigné des pourparlers cet été, on a beaucoup dit que cela était principalement dû à son mécontentement face à la politique de transfert de Tottenham. Le président Daniel Levy est un opérateur notoirement frugal tandis que Conte aime faire venir les meilleurs joueurs et croit qu’il faut dépenser gros pour gagner des trophées.

De l’extérieur, il semblerait que Levy ait adouci sa position, même si lorsqu’on lui a demandé si les transferts avaient été discutés, Paratici n’a pas tardé à dire : « Pas du tout. Parce que nous avons beaucoup confiance en nos joueurs. Nous sommes concentrés pour être meilleurs, comme un club, comme une équipe. »

Nouveau départ

La recherche de direction de Tottenham après le limogeage de Jose Mourinho est devenue une farce très publique, mais maintenant, ils ont apparemment nommé l’homme qu’ils voulaient depuis le début à Antonio Conte. Fabio Paratici a donné une conférence de presse très cool et assurée. La prochaine fois qu’un homme des Spurs affrontera les médias, ce sera Conte lui-même et les fans des Spurs espèrent qu’il pourra fournir le succès et la mentalité de victoire qui leur ont échappé sous Mourinho. On l’a souvent dit mais ce rendez-vous ne peut pas se permettre de se tromper.

Photo principale

