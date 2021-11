Antonio Conte n’a peut-être pas une pléthore de talents parmi lesquels choisir à Tottenham, mais il aura un joueur qu’il rêve de diriger depuis un certain temps.

L’Italien serait sur le point de rejoindre les Spurs, qui ont limogé Nuno Espirito Santo après seulement quatre mois à sa tête.

Conte est sur le point de retourner en Angleterre après plus de trois ans d’absence

Jamais du genre à fuir un défi, Conte a reconstruit la Juventus, l’Inter Milan et Chelsea en machines à remporter le titre, mais le travail des Spurs serait probablement sa plus grande tâche à ce jour.

Cependant, il a un atout à jouer en Kane, qui est l’un des finisseurs les plus meurtriers du football mondial à son époque.

Les commentaires de Conte lorsqu’il était le patron de Chelsea suggèrent fermement qu’il construirait son équipe de Tottenham autour du capitaine anglais.

Il a déclaré en 2017 : « Pour moi, Kane est maintenant l’un des meilleurs attaquants du monde.

L’une des premières tâches de Conte sera de faire renvoyer Kane

« Si je devais acheter un attaquant, j’irais à Kane. C’est un attaquant complet.

Mais en ce moment, Kane ne joue pas comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

Il a connu un début de saison difficile avec un seul but en neuf matches de Premier League.

Mais Conte sait exactement comment récupérer un attaquant en proie à une ornière ayant fait de Romelu Lukaku un batteur mondial lors de la campagne victorieuse de l’Inter la saison dernière.

Sur la façon dont Conte a transformé sa carrière, l’ancien homme de Manchester United a déclaré: « J’avais Antonio Conte là-bas en tant que manager qui m’a vraiment aidé et m’a montré ce qu’il fallait pour gagner, et nous l’avons fait lors de la deuxième saison.

Conte a tiré le meilleur parti de Lukaku, qui a marqué 30 buts en 44 apparitions la saison dernière

«Apprendre à gagner, c’est fondamentalement repousser la barrière. Chaque entraîneur a une façon différente de coacher, mais avec Antonio, nous avons vraiment appris à aller en zone rouge. C’était ça.

« Au cours de la deuxième saison, nous avons été beaucoup plus constants pour gagner de gros matchs. Cela a fait la différence contre de gros adversaires.

« En tant que joueur, le jeu italien est tellement différent. C’est tellement tactique et technique. Vous devez effectuer la bonne course ou le bon mouvement pour libérer un autre joueur. Nous avons toujours eu beaucoup de possession, donc nous jouions dans la moitié de terrain opposée. La plupart du temps, tu étais revenu au but, et tout passait par moi.

«Je me souviens avoir eu une conversation avec Conte à ce sujet et il m’a dit que si je n’étais pas bon à ça, je ne jouerais pas. Pour moi, cela m’a ouvert les yeux. Une fois que j’ai maîtrisé cet aspect, tout est devenu plus facile pour moi.

Lukaku est désormais le principal attaquant de Chelsea, retournant à Stamford Bridge pour un montant d’un peu moins de 100 millions de livres sterling

« Le jeu ralentirait, et je pourrais contrôler le jeu davantage et donner plus de passes décisives. C’était vraiment quelque chose que je voulais faire et je voulais vivre cela dans un autre pays, où je pense que ce serait bénéfique pour le reste de ma carrière.

Conte est hors de la direction depuis qu’il a soudainement quitté l’Inter cet été et lorsqu’il travaillait comme expert pour les médias italiens pendant l’Euro 2020, il a donné par inadvertance un aperçu de la façon dont il pourrait ramener Kane parmi les buts des Spurs.

Il a déclaré: « Beaucoup félicitent Harry Kane pour sa capacité à aller chercher le ballon et à jouer avec l’équipe, comme avec l’égalisation contre le Danemark.

« Bien sûr, il est bon à ça aussi, mais c’est dans la boîte où il est clinique et en tant qu’entraîneur, je le garderais toujours là parce qu’il est dévastateur. »

Si Kane tire et Conte est à la barre, cela donne à la saison de Tottenham le coup de feu dont elle a désespérément besoin.

Kane a joué un rôle un peu plus profond pour le club et le pays ces derniers temps, mais Conte pourrait faire de lui à nouveau un classique n ° 9