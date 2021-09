Antonio Di Salvo embauché comme entraîneur allemand des moins de 21 ans, Hermann Gerland pour aider

En sortie de la DFB, la fédération a engagé Antonio Di Salvo pour diriger l’équipe U-21. L’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich Hermann « Tiger » Gerland occupera le même poste avec les U-21 :

Antonio Di Salvo sera le nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale U21 et recevra un contrat jusqu’en 2023. Cela a été confirmé aujourd’hui lors d’une réunion numérique du Présidium de la DFB. L’entraîneur adjoint de longue date Di Salvo succède à Stefan Kuntz, qui a signé un contrat en tant qu’entraîneur national turc en début de semaine. Hermann Gerland, qui est dépisteur pour la DFB depuis août 2021, agira en tant que nouvel entraîneur adjoint.

“Je tiens à remercier le Présidium DFB et la direction sportive autour d’Oliver Bierhoff, Hansi Flick, Joti Chatzialexiou et Meikel Schönweitz pour la confiance qu’ils nous ont accordée et j’attends avec impatience les tâches à venir avec une équipe exceptionnelle d’entraîneurs et de fonctions Hermann Gerland est idéalement complété », a déclaré Di Salvo. “Notre objectif commun est de continuer sur la voie du succès de l’équipe nationale U-21 et d’apporter mes propres idées-Actions. Parce que tout cela a façonné l’image publique de l’équipe nationale U-21 ces dernières années.

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’Académie est heureux d’avoir choisi un entraîneur d’une telle qualité.

« Les équipes nationales U21 et senior se sont rapprochées de plus en plus dans ma gestion au cours des dernières années. Nous voulons continuer sur cette voie afin de revenir ensemble au sommet. Hansi Flick, Joti Chatzialexiou, Meikel Schönweitz et moi avons rapidement convenu qu’avec Toni Di Salvo nous avions déjà le bon successeur pour Stefan Kuntz à la DFB. Nous voulons développer continuellement la continuité de notre personnel d’entraîneurs et de notre propre personnel et leur faire confiance », a déclaré Bierhoff. « Nous sommes sûrs que Toni poursuivra le travail fructueux et donnera de nouvelles impulsions avec ses propres idées. Ses bonnes relations avec Hansi Flick et Marcus Sorg nous aideront à développer nos talents chez les U-21.