Antonio Giovinazzi a « droit » à un siège de Formule 1 en 2022

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, pense que leur pilote basé sur Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, mérite de rester dans la série.

Actuellement dans sa troisième campagne avec Alfa Romeo, Giovinazzi se bat pour prolonger sa carrière dans une nouvelle saison – bien que ses chances semblent avoir encore diminué après le Mexique.

La tension était déjà là lorsque Giovinazzi a ignoré les ordres de l’équipe lors du Grand Prix de Turquie, refusant de laisser passer son coéquipier Kimi Raikkonen, avant de critiquer sarcastiquement sa stratégie de course au GP du Mexique.

Giovinazzi n’a même pas exclu le sabotage lorsque cette idée lui a été présentée.

Binotto a déclaré qu’il ne savait pas ce qui s’était passé au Mexique entre Giovinazzi et Alfa Romeo, mais est convaincu que le pilote italien a « droit » à une place sur la grille 2022.

« Honnêtement, je ne suis pas en mesure de commenter cette affaire parce que je ne l’ai pas regardé. Je suis plus concentré sur nos voitures et je ne sais pas ce qui est arrivé à Antonio », a déclaré Binotto à Sky Italia lorsqu’on lui a demandé si le GP du Mexique de Giovinazzi avait été ruiné par Alfa Romeo.

« Cela dit, Antonio, en plus d’être un digne pilote, il est aussi un pilote Ferrari. Je dois dire que nous sommes également désolés s’ils ne lui permettent pas d’être dans les bonnes conditions.

« Nous sommes désolés si l’année prochaine il n’aura pas de siège en Formule 1, absolument, car nous pensons qu’au cours de ces années de Formule 1, il a continué à grandir, il va bien et il est digne, donc je pense qu’il devrait avoir le droit d’avoir un siège pour l’année prochaine.

« Mais ce n’est pas entre nos mains, ce n’est pas à nous de prendre cette décision. »

Le deuxième siège Alfa Romeo est la dernière pièce du puzzle 2022 à se mettre en place, donc s’il n’allait pas à Giovinazzi, il se retrouverait sans lecteur.

Il n’y a pas de place dans la gamme Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz impressionnants en 2021.

En 2022, Ferrari veut revenir sur la voie de la victoire en vertu de la nouvelle réglementation et a donc demandé les domaines dans lesquels Ferrari doit s’améliorer, Binotto a répondu : « Si je regarde ce que nous devons améliorer pour l’année prochaine, je ne pense pas que ce soit beaucoup les conducteurs.

« Nous devons être plus cohérents avec les arrêts au stand car nous avons eu quelques difficultés lors des dernières courses. L’année prochaine on aura des roues plus grosses, des roues de 18 pouces, donc plus lourdes aussi, ce ne sera pas banal.

« En tant qu’équipe, je pense que nous avons fait des progrès importants cette année avec la stratégie, l’esprit d’équipe, la collaboration des pilotes et la capacité à gérer les pneus. Donc, sur ce front, je me sens prêt pour 2022.

« Nous devons avoir une voiture assez rapide. S’il y a quelque chose que nous devons améliorer, c’est la voiture elle-même, l’aérodynamisme, le moteur, le châssis.

« Nous sommes pleinement engagés, je pense que l’équipe fonctionne bien. Je suis sûr que nous faisons une bonne voiture. Ensuite, en Formule 1, tout est relatif – nous devrons voir où sont les autres. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla