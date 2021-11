Antonio Giovinazzi a reçu de « gentils » messages de sortie Alfa Romeo de Hamilton, Verstappen

Lewis Hamilton et Max Verstappen faisaient partie des pilotes qui ont envoyé un message à Antonio Giovinazzi après la confirmation de sa sortie d’Alfa Romeo.

L’avenir de Giovinazzi avec l’équipe basée en Suisse avait continué à sembler de moins en moins certain ces derniers mois, ce scénario du pire des cas s’étant ensuite finalisé lorsqu’Alfa Romeo a annoncé Guanyu Zhou comme coéquipier de Valtteri Bottas pour 2022, ce qui signifiait la troisième saison de l’Italien. avec l’équipe sera son dernier.

Naturellement, la nouvelle a été une grande déception pour Giovinazzi, bien qu’il ait grandement apprécié les messages de soutien qu’il a reçus de ses collègues pilotes de Formule 1.

S’exprimant en tant qu’invité de l’émission ‘Non è un paese per giovani’ de RadioRai, Giovinazzi a déclaré: « Hamilton et Verstappen m’ont écrit un beau message et ce sont des choses que vous appréciez car cela signifie qu’ils vous suivent.

« J’ai couru avec Max en 2015 en Formule 3 et je le connaissais donc déjà très bien, ce sont donc des gestes que vous appréciez beaucoup.

« Mais pas seulement d’eux, aussi [Pierre] Gazeux, [Esteban] Ocon et [Sergio] Perez.

Les relations de Giovinazzi avec Alfa Romeo ont semblé s’être tendues pendant plusieurs courses avant que sa sortie ne soit officiellement confirmée et une fois qu’elle l’a été, il a suggéré que l’argent avait été le facteur de motivation compte tenu de l’énorme marché que Zhou peut ouvrir en Chine.

Cependant, tout en sentant que sa chance est définitivement tombée en Formule 1, Giovinazzi ne veut pas regarder en arrière avec colère.

« La malchance fait malheureusement partie du sport et j’espérais que tôt ou tard tout se passerait en ma faveur, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de chance de notre côté », a-t-il expliqué.

« Cette saison, nous aurions pu faire bien plus que ce que nous avons fait et c’est dommage, car c’est un championnat du monde dans lequel nous travaillons tous dur. Nous avons tous fait beaucoup d’efforts et c’est dommage que nous n’ayons pas obtenu ce à quoi nous nous attendions. Mais cela fait partie du sport et de la vie – nous ne devons pas nous fâcher contre le passé mais regarder vers l’avenir.

Le siège de Giovinazzi était le dernier disponible sur la grille 2022, cela signifie donc qu’il n’y a aucune opportunité pour l’Italien de rester parmi les 20 pilotes pour la saison prochaine.

Mais en plus de garantir rapidement un passage à la Formule E, Giovinazzi sera toujours impliqué dans le paddock de Formule 1 en tant que troisième pilote de Ferrari, il espère donc que cela pourra ouvrir une opportunité pour 2023.

« Je vais vivre une nouvelle aventure en Formule E et je travaille déjà avec l’équipe sur le simulateur, puis j’ai l’intention de rester dans le paddock de F1 », a-t-il déclaré.

« Je suis actuellement le troisième pilote Ferrari et nous verrons ce qui se passera en 2023 car la F1 est un petit monde où tout peut arriver. »