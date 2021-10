Antonio Giovinazzi a-t-il désobéi aux ordres de l’équipe Alfa Romeo en Turquie ?

Le journaliste de Sky F1 Ted Kravitz a révélé un extrait de radio de l’équipe suggérant qu’Antonio Giovinazzi est allé à l’encontre des ordres de l’équipe Alfa Romeo en Turquie.

Giovinazzi et son coéquipier Kimi Raikkonen manqueraient finalement les points à Istanbul Park, mais il semble qu’une opportunité ait été manquée avec Raikkonen.

Le Finlandais a passé les premières étapes de sa course derrière Giovinazzi. l’ordre.

Cet élément de communication a en effet été inclus dans la compilation radio de l’équipe de Formule 1 du Grand Prix de Turquie.

« Alfa Romeo Sauber aurait pu marquer des points car ils se rapprochaient très rapidement d’Esteban Ocon sur des pneus crevés à la fin », a déclaré Kravitz lors de son programme ‘Ted’s notebook’ sur Sky F1.

« Kimi Raikkonen douzième, il a terminé avec une superbe passe autour de Mick Schumacher à l’extérieur du virage 8.

« Kimi Raikkonen était plus rapide mais coincé derrière Giovinazzi plus tôt, l’équipe ne les a pas changés, ou Giovinazzi a ignoré l’appel.

« Il y a quelque chose à la radio où ils ont dit à Kimi après la course ‘Antonio a été informé’, mais je ne peux pas vraiment convaincre quelqu’un de confirmer si Antonio Giovinazzi a ignoré un ordre de l’équipe ou non.

« Mais c’est ce qui ressort de ce message radio de l’équipe. Peut-être que ça sortira avant Austin ?

« Kimi Raikkonen était alors coincée derrière [Yuki] Tsunoda, ‘ne peut pas passer’, a-t-il dit, Giovinazzi était en quelque sorte dans nulle partville, mais ils [were] fermeture, aurait pu obtenir Ocon à la fin, mais ils n’ont pas réussi à perdre ainsi sur certains points, ont terminé P12 pour Kimi et onzième pour Giovinazzi.

Giovinazzi a déclaré après la course qu’avec un tour de plus, il aurait pu dépasser Ocon jusqu’à ce point final, qui a terminé la course avec le même train de pneus intermédiaires avec lequel il a commencé.

« Nous n’étions qu’à un tour d’être dans les points, et c’est vraiment frustrant », a-t-il déclaré.

« La course n’a pas été mauvaise, malgré un départ de l’arrière suite aux qualifications d’hier, ce qui a rendu tout plus difficile.

« Nous avons fait de notre mieux mais malheureusement ce n’était pas suffisant – pour la plus petite marge, juste une seconde.

« Nous avions un bon rythme lors des deux dernières courses, alors concentrons-nous sur le fait de reprendre les points pour la prochaine course à Austin. »

