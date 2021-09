Antonio Giovinazzi absent, toute nouvelle gamme Alfa Romeo – rapport

Kimi Raikkonen n’est pas le seul pilote Alfa Romeo à quitter l’équipe à la fin de cette saison, Antonio Giovinazzi aurait perdu son siège.

Raikkonen a annoncé mercredi que le championnat de cette année serait son dernier en Formule 1, le Finlandais déclarant qu’il était temps de prendre sa retraite.

“Ça y est”, a-t-il écrit sur Instagram. « Ce sera ma dernière saison en Formule 1.

« C’est une décision que j’ai prise l’hiver dernier. Ce n’était pas une décision facile, mais après cette saison, il est temps pour de nouvelles choses.

Le Finlandais, cependant, n’est peut-être pas le seul pilote Alfa Romeo 2021 à faire ses adieux à l’équipe, et potentiellement à la Formule 1.

Selon Auto Motor und Sport, “il est très probable que Giovinazzi perde également sa place”.

Bien que l’Italien ait eu raison de Raikkonen lors de son duel de qualification cette saison et qu’il ne soit qu’à un point contre deux du Champion du Monde 2007, Giovinazzi n’a en aucun cas mis le feu à la scène.

Placé dans l’équipe Alfa Romeo propulsée par Ferrari par la Scuderia en 2019, Ferrari a décidé de continuer avec lui en 2020 et encore cette saison.

L’année prochaine, cependant, Alfa Romeo affirme que sa gamme est à 100% sa décision.

“L’équipe est entièrement responsable du choix du pilote”, a déclaré le patron de l’équipe Fred Vasseur.

« Nous avons besoin de temps pour discuter de tout et prendre une décision et nous ne sommes pas pressés. »

AMuS a ajouté que le jeune Sauber Theo Pourchaire et le champion du monde de Formule E Nyck de Vries sont les deux pilotes en lice pour remplacer Giovinazzi.

Quant au pilote qui devrait remplacer Raikkonen, il s’agirait de Valtteri Bottas, le Finlandais passant chez Alfa Romeo et George Russell prenant son siège Mercedes.

Vasseur avait déjà déclaré en juillet qu’il ne pensait pas qu’il soit important qu’Alfa Romeo conserve au moins un de ses pilotes 2021 avant la saison 2022.

“Cela pourrait être un point, mais ce n’est pas nécessaire”, a déclaré Vasseur.

« On peut dire que c’est toujours bien d’avoir une sorte de continuité dans l’équipe parce qu’au moins on a une référence et on peut comparer avec le feeling de l’année précédente et bla bla, bla.

“Voyons. Nous ferons le choix quand ce sera le bon moment pour le faire. Nous pourrions garder le même line-up ou nous pourrions changer. Tout est ouvert.