Antonio Giovinazzi admet que les futures chances de Ferrari sont peu probables

Antonio Giovinazzi a admis qu’avec Charles Leclerc et Carlos Sainz restant probablement un certain temps, il est peu probable qu’il coure un jour pour Ferrari.

Lorsqu’il a rejoint la grille pour la première fois en 2019 avec un siège chez Alfa Romeo, il semblait qu’il pourrait bien être le premier partenaire de Leclerc une fois que Sebastian Vettel a quitté l’équipe compte tenu de sa nationalité et du fait qu’il faisait partie de l’équipe. Ferrari académie.

Cependant, il n’a pas réussi à impressionner massivement au cours des trois saisons depuis, terminant derrière son coéquipier Kimi Raikkonen lors des campagnes 2019 et 2020 et derrière le Finlandais à nouveau cette année.

Ses affichages peu spectaculaires ont conduit Ferrari à regarder à l’extérieur de leur académie et à apporter Sainz en une fois, Vettel est parti à la place, et l’Espagnol s’est très bien comporté au cours de sa première année.

Étant donné que lui et Leclerc ont tous deux des contrats pluriannuels et semblent prêts à rester à leur poste pendant un bon moment, Giovinazzi accepte qu’il est peu probable qu’il conduise un jour pour la Scuderia.

« Je me concentre sur moi-même », a déclaré le pilote de 27 ans selon Motorsport.com.

« C’est comme ça que je procède toujours et j’essaie de m’améliorer. Nous verrons ce qui se passe ensuite. Se concentrer sur les autres pilotes ne fait pas de moi un meilleur pilote. Alors je me concentre uniquement sur moi.

« Je peux dire que c’est un rêve pour moi de courir chez Ferrari, mais je sais que Carlos y restera encore quelques années, tout comme Charles. Je fais partie de cette famille et c’est un sentiment formidable de sentir le soutien de Ferrari.

« C’est pourquoi je me concentre sur Alfa Romeo. Je cours ici en ce moment et je veux donner ma meilleure performance de tous les temps. Je veux m’assurer que je fais de mon mieux ici et ensuite nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Les chances qu’il conduise pour Alfa Romeo à l’avenir, sans parler de Ferrari, commencent à paraître minces, la rumeur voulant que Guanyu Zhou le remplace avec son partenaire Valtteri Bottas la saison prochaine.

Il admet que ne pas savoir ce que réserve 2022 rend les choses difficiles pour lui dans le présent.

« Bien sûr, ce n’est pas facile. Si vous posez cette question à tous les conducteurs, ils vous répondront que ce n’est pas facile. Vous voulez savoir ce que vous ferez l’année prochaine, si vous êtes ici ou non », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Grand Prix des États-Unis.

«Ce n’est pas idéal, mais la situation est la suivante pour moi, et je vais essayer de faire de mon mieux aussi avec cette pression sur moi.

« Mais comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, pour moi, septembre, octobre, ça a toujours été comme ça, j’ai toujours eu des problèmes avec ce que je ferai la saison prochaine, et cela se produit aussi cette année.

« Le problème n’est pas entre mes mains, donc ce n’est pas ma décision. Ce que je peux faire, c’est juste apporter les résultats, être rapide et voir ensuite ce que [Alfa Romeo] décidera. »