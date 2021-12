Antonio Giovinazzi attiré par la Formule E par une chance de gagner à nouveau

Après avoir passé son temps en F1 à lutter pour marquer des points, Antonio Giovinazzi espère remporter sa première course depuis 2016 lorsqu’il disputera la Formule E la saison prochaine.

Abandonné par Alfa Romeo au profit du pilote recrue Guanyu Zhou, une décision qui, selon Giovinazzi, a été dictée par l’argent, l’Italien se dirige vers la Formule E pour la saison 2022.

Il a signé avec l’équipe Dragon Penske Autosports et a passé les deux derniers jours à effectuer des tours sur le circuit de Valence en vue de sa première campagne.

Bien qu’il ne soit pas en mesure de se classer parmi les dix premiers un jour ou l’autre, Giovinazzi espère réussir lorsqu’il s’alignera sur la grille de la série de voitures électriques.

Cependant, la dernière victoire de Dragon est survenue la même année que Giovinazzi a goûté pour la dernière fois le champagne de la victoire, 2016.

Cette année-là, l’équipe de Formule E a remporté l’E-Prix de Mexico, tandis que le pilote a remporté sa dernière des cinq victoires en GP2 lors de la course principale de Sepang.

Tous les yeux sur les tests !@Anto_Giovinazzi est sur la bonne voie pour la première fois avec @DragonRacing_FE – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 29 novembre 2021

« Bien sûr, ils ont eu des saisons difficiles, mais en Formule E, nous voyons différents vainqueurs, donc on ne sait jamais ce qui va se passer », a déclaré Giovinazzi à The Race.

« J’ai seulement découvert que j’avais perdu le [F1] siège en novembre et ce n’était pas idéal, mais j’aime avant tout participer à ce championnat pour être motivé et aussi travailler avec une équipe comme Dragon.

« Ils ont fait quelques podiums, et ils ont très bien fait il y a quelques années.

« Mais je pense que la FE est quelque chose de différent de la F1, en ce sens que vous savez que vous irez à une course et que Mercedes et Red Bull gagneront la course.

« On ne sait jamais ce qui va se passer [in Formula E], alors nous verrons, et nous travaillons pour cela, et vous ne pouvez jamais arrêter.

Le premier test de Giovinazzi en Formule E avec Dragon ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu.

Le joueur de 27 ans a terminé la course de mercredi à la 17e place et s’est mérité une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste.

Sa prochaine course dans une voiture de Formule E aura lieu lors de l’ouverture de la saison 2022 Diriyah E-Prix.

« Nous allons faire beaucoup de nuits dans la simulation, car il n’y a pas beaucoup de temps », a-t-il ajouté.

« Bien sûr que vous en voulez toujours plus, mais ce sera comme ça. »

