Antonio Giovinazzi défait par une crevaison et Alonso “trop ​​agressif”

in

Les espoirs d’Antonio Giovinazzi de marquer des points au Grand Prix des Pays-Bas, et potentiellement de sauver son siège Alfa Romeo, ont été anéantis par une crevaison à l’arrière droit.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Giovinazzi est sur le point de quitter Alfa Romeo et la Formule 1 dans son ensemble, l’Italien a obtenu sa meilleure position de qualification au GP des Pays-Bas.

Il s’est classé septième sur la grille, concédant “c’est sûr que cela aidera, mais nous savons comment c’est en Formule 1 – j’ai fait de mon mieux”.

Une arrivée en points forts, cependant, aurait pu influencer Alfa Romeo alors que Fred Vasseur considère qui rejoindra le désormais confirmé Valtteri Bottas dans son alignement 2022.

Mais ce n’était pas le cas, avec les efforts de Giovinazzi annulés par une crevaison, il a subi six tours après son premier arrêt au stand de l’après-midi.

“Nous avons eu une crevaison à l’arrière droit mais nous ne savons pas pourquoi”, a-t-il déclaré, cité par Crash.net.

“Je pense qu’après cela, la course était terminée parce que nous avions fait un arrêt de plus que les autres et ensuite c’était juste difficile.

« Nous étions dans les points à ce moment-là. Donc, difficile à dire, mais jusqu’à ce moment-là, nous étions dans les points.

Drapeau à damier à Zandvoort 🏁 Après-midi malchanceux avec une crevaison pour Antonio le mettant hors de la lutte pour les points. Bon travail de Robert malgré son appel tardif. GIO P14

KUB 👉🏻 P15#DutchGP pic.twitter.com/w5ngQNTdfP – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 5 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Sa course, cependant, avait déjà subi un coup dur dans le premier tour lorsqu’il est tombé à la 10e place, l’Italien n’étant pas satisfait des singeries de Fernando Alonso.

Essayant de regagner des positions, le pilote Alpine est passé du bas de la piste au sommet, faisant presque sauter l’aileron avant de l’Alfa Romeo.

“J’essayais [to defend the position]”, a déclaré Giovinazzi. «Ça peut aller, ça ne peut pas, mais j’ai au moins essayé.

“Je ne sais pas pour être honnête s’il avait quelqu’un à droite mais c’est sûr, un peu trop agressif.”

Toute chance pour le joueur de 27 ans de s’en remettre a été entravée par ses difficultés à suivre la voiture devant, sans parler de tenter un dépassement.

“C’est difficile, surtout à suivre”, a-t-il ajouté. « Les virages 7, 8, 9 à grande vitesse étaient tout simplement terribles. Aucune chance de dépasser.

« Pour être honnête, déjà en F3, il était tellement difficile de dépasser en 2015. C’est juste une piste difficile à dépasser.

Giovinazzi n’a marqué qu’un point cette saison, pour la 10e place au Grand Prix de Monaco.