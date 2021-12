Antonio Giovinazzi désabusé par la « laideur » de la Formule 1

Antonio Giovinazzi a pris un autre coup du côté financier de la Formule 1 qui, selon lui, lui a coûté son siège.

2021 s’est avéré être la troisième et dernière saison de Giovinazzi avec l’équipe Alfa Romeo, le coureur chinois Guanyu Zhou prenant sa place pour 2022 et s’apprêtant à apporter une bonne somme d’argent avec lui.

Giovinazzi fera pression pour un retour en F1 en 2023, mais pour l’instant, il se concentrera sur la prochaine saison de Formule E, tout en restant impliqué dans le paddock de F1 en tant que pilote de réserve Ferrari.

Giovinazzi a bouleversé le patron de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, lorsqu’il a déclaré pour la première fois que leur choix d’embaucher Zhou se résumait à de l’argent, mais c’est une opinion à laquelle il s’en tient.

Et avec le temps, le pilote italien espère pouvoir changer son processus de pensée actuel selon lequel l’argent bat le talent en Formule 1.

Dans une interview avec Corriere della Sera, Giovinazzi a déclaré : « C’était un défi qui était presque perdu. C’est le mauvais côté de ce sport, malheureusement ça a toujours été comme ça.

« J’espère que je pourrai changer d’avis à l’avenir.

Faisant remarquer à Giovinazzi que Zhou bénéficiait du soutien de l’État chinois, l’Italien a répondu : « Heureusement pour lui.

« Même s’il a lui-même obtenu les points de superlicence F1.

« Il y a maintenant des pilotes qui décident des politiques financières d’équipes entières. Mais je ne suis pas le seul à avoir perdu mon emploi à cause de cela.

Ce n’était certainement pas la première saison où Giovinazzi s’est retrouvé à conduire à travers des rumeurs sur son avenir, en fait, qui l’ont suivi tout au long de son mandat Alfa Romeo.

Mais il admet que cette fois-ci, tout le discours était plus difficile à ignorer.

Interrogé sur sa réaction lorsqu’Alfa Romeo a annoncé la nouvelle, il a répondu : « Déception. Des mois très difficiles.

« Il y avait des rumeurs de plus en plus fortes à mon sujet. J’ai toujours essayé de les garder loin de mon esprit, mais cette fois ce n’était pas facile. Je suis donc content de la façon dont j’ai réagi, je quitte la F1 la tête haute.

Alors que la confirmation officielle de l’avenir de Giovinazzi a mis du temps à arriver, le fait que les tensions entre lui et l’équipe montaient clairement, était en quelque sorte un signe qu’il ne serait pas retenu.

Au GP du Mexique notamment, Giovinazzi a fortement critiqué la stratégie de course de l’équipe.

Cela étant dit, Giovinazzi n’a plus voulu pointer du doigt lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait opposé au sein de l’équipe.

« Pourquoi auraient-ils dû ? Je ne sais pas, et je ne veux pas y penser : l’objectif était de ramener le plus de points possible », a-t-il répondu à cette théorie.

« Au Mexique, je me suis défoulé, j’étais désolé de ne pas avoir eu ce que nous méritions. Mais cela n’a plus d’importance.

Bien sûr, il est également important pour Giovinazzi de réfléchir à certains des hauts de son temps en Formule 1, qui, espère-t-il, ne sont pas encore terminés.

« Les débuts en 2017, à Melbourne », a-t-il déclaré alors qu’il commençait à remuer ses meilleurs moments en F1.

« J’étais un remplaçant : ils m’ont laissé monter dans la voiture samedi matin, je ne connaissais pas la piste.

« Et puis mon premier GP à Monza, en 2019. Et l’avant-dernière course de 2021 à Djeddah : dans les points même si j’avais déjà été écarté. Un bon signe.