Abandonné par Alfa Romeo au profit de Guanyu Zhou, Antonio Giovinazzi a déclaré qu’il n’y avait « rien » de plus qu’il pouvait faire pour s’accrocher à son siège de course.

Alfa Romeo a annoncé plus tôt cette semaine que Giovinazzi ferait ses adieux à l’équipe à la fin de cette saison.

Peu de temps après cette confirmation, qui était en préparation depuis quelques semaines, l’équipe a annoncé que le pilote de Formule 2 Zhou avait été signé comme coéquipier de Valtteri Bottas en 2022.

Giovinazzi a rendu ses réflexions très claires à ce sujet, s’adressant aux médias sociaux pour dire que « lorsque l’argent règne », la Formule 1 « peut être impitoyable ».

Ses commentaires sont en réponse à des informations selon lesquelles les sponsors de Zhou paieraient à Alfa Romeo plus de 20 millions de dollars pour son siège de course.

Comme prévu, l’Italien a été interrogé sur sa hache lorsqu’il a affronté les médias lors de la conférence de presse d’avant le Grand Prix du Qatar.

« Tout d’abord », a-t-il déclaré, « je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu ces trois dernières années et aussi les personnes, après la nouvelle, [who] m’a envoyé un texto et tout.

« Bien sûr, ce n’était pas une journée facile pour moi.

« Mais au final, je suis content de moi, pour être honnête ; au cours de ces trois dernières années, je me suis constamment amélioré.

« Bien sûr, certaines choses pourraient être meilleures, certaines étaient bonnes mais je suis content de moi – rien que je puisse faire de plus. »

Alors que le pilote de 27 ans a déjà été confirmé en tant que pilote Dragon Formula E, il espère toujours rester impliqué dans la Formule 1.

Kimi Räikkönen sur la situation d’Antonio Giovinazzi : « Tant pis pour Antonio. C’est un gars vraiment sympa, nous nous connaissons depuis un certain temps. Mais c’est parfois comme ça et j’espère qu’il trouvera quelque chose de bien et, espérons-le, aura une autre chance en F1 un jour »#Kimi7 #AG99 pic.twitter.com/iD42JSoNfn – Kimi Räikkönen # 7 (@FansOfKR) 18 novembre 2021

Giovinazzi est en pourparlers avec Ferrari au sujet d’un rôle de réserve dans l’espoir que cela pourrait lui ouvrir la voie à un retour sur la grille en 2023.

« Chaque fois que vous [the media] m’a posé des questions sur mon avenir, j’ai toujours dit que ce n’était pas entre mes mains et c’était comme ça », a-t-il déclaré.

« Donc, en fin de compte, c’est la décision et maintenant je suis concentré sur la prochaine étape qui sera la Formule E l’année prochaine et je suis vraiment excité à ce sujet.

« Je suis toujours pilote Ferrari maintenant. Et nous discutons aussi de l’année prochaine.

« Bien sûr, c’est l’un de mes objectifs de rester ici et de voir ce qui se passera pour 2023. Toujours en discussion mais oui, nous ferons de notre mieux. »

Giovinazzi n’a marqué que 19 points au cours de ses trois saisons en Formule 1, un seul à ce jour cette année.

Lorsqu’on lui a demandé de partager ses réflexions sur ce qu’il considérait comme sa meilleure course en Formule 1, l’Italien a cité le Grand Prix d’Italie 2019.

« Sûrement un [highlight] était à Monza en 2019 car c’était mon premier grand prix à domicile en Formule 1 et je venais de l’une des courses les plus difficiles de ma carrière à Spa », a-t-il déclaré.

« Ce n’était pas facile là-bas, mais j’ai terminé P9 devant ma famille, mes amis, c’était quelque chose de spécial. Bien sûr, c’était une course spéciale.