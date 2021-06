Antonio Giovinazzi : Les pilotes payants « méritent » des sièges en F1 après leurs succès passés

Antonio Giovinazzi affirme que les pilotes de F1 qui apportent avec eux un soutien financier important « méritent » leur place sur la grille, compte tenu de leur record dans les catégories juniors.

Lance Stroll, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin ont tous de riches soutiens dans le sport, mais l’Italien pense que leur succès précédent signifie que leurs places sur la grille sont toutes méritées.

Latifi a remporté six courses en Formule 2, par exemple, tandis que Stroll est entré en F1 après avoir remporté le Championnat d’Europe de Formule 3 et Mazepin a remporté deux courses en route vers la P5 en F2 la saison dernière.

“Ils ont également montré dans les autres séries qu’ils peuvent gagner”, a déclaré Giovinazzi à Auto Motor und Sport lorsqu’on lui a demandé quelle était la tendance des pilotes disposant de fonds importants à être amenés en F1.

« Ils sont ici parce qu’ils le méritent. Bien sûr, les noms et l’argent aident, mais ils ont également fait leurs preuves dans les catégories inférieures. »

L’avenir de l’Italien en F1 n’est toujours pas confirmé au-delà de la fin de l’année – et il dit qu’il n’y a pas de plan de secours en place pour lui s’il ne parvient pas à obtenir un siège en 2022.

Avec un autre pilote junior de Ferrari, Mick Schumacher, en particulier, montrant un fort potentiel lors de ses premières courses avec Haas, Giovinazzi dit que la pression l’a toujours poussé et que sa situation actuelle n’est pas différente de la façon dont il a concouru tout au long de sa carrière à ce jour.

“Il n’y a que 20 pilotes en Formule 1”, a-t-il ajouté. « J’ai toujours piloté sous pression. En Formule 3, j’avais un sponsor indonésien et je savais que je devais obtenir des résultats pour aller de l’avant, et c’est la même chose ici. Je dois être bon et je resterai.

« Mick a montré ce qu’il pouvait faire avec ses victoires en Formule 3 et en Formule 2. Il est ici grâce à ses résultats. Moi aussi. En fin de compte, c’était une décision de Ferrari de le mettre dans la Haas et moi dans l’Alfa Romeo.

« Je veux juste bien performer. Maintenant, je suis ici avec Alfa Romeo et nous verrons ce qui se passera l’année prochaine.

« Bien sûr, chaque pilote a pour objectif de devenir champion du monde. Ce n’est pas si facile. Attendons voir.”

Après avoir obtenu son premier point de la saison et celui d’Alfa à Monaco, Giovinazzi avait espéré être encore plus haut dans le peloton s’il avait l’opportunité de dépasser les voitures devant, mais il était assez content du déroulement de son week-end en Principauté.

“C’est vraiment bien d’être enfin de retour dans les points”, a-t-il déclaré. « Le rythme tout au long du week-end était vraiment bon et ce top 10 est la récompense. Sur une autre piste, où les dépassements sont possibles, nous aurions pu être en P8.

« Mais nous devons être satisfaits de ce résultat et de l’excellente performance de l’équipe. [in Monaco]. Nous avons fait de gros progrès et ce point sera une bonne motivation pour nous tous avec tant de courses à venir. »

