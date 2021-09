Antonio Giovinazzi “ne pense pas” en dehors de la Formule 1

in

Bien qu’il soit sur le point de quitter la F1, Antonio Giovinazzi est catégorique : ses chances de conserver son siège Alfa Romeo ne sont pas terminées.

Giovinazzi a rejoint l’équipe en 2019 mais n’a pas encore mis le feu à la scène.

Avec 19 points en trois saisons, dont un seul marqué lors de cette campagne, l’équipe envisagerait une toute nouvelle formation pour 2022.

Le coéquipier de Giovinazzi, Kimi Raikkonen, a déjà annoncé sa retraite, le siège du Finlandais revenant à Valtteri Bottas, tandis que Giovinazzi affronte Nyck de Vries, Theo Pourchaire et Guanyu Zhou pour le deuxième siège.

Selon Marca, Zhou est passé en tête de liste, ses sponsors étant prêts à payer 30 millions d’euros pour mettre le pilote chinois sur le siège pour 2022.

Giovinazzi insiste sur le fait qu’il n’abandonne pas.

“Je suis quelqu’un qui ne regarde pas vers le passé, mais ne regarde pas non plus vers l’avenir”, a déclaré Giovinazzi à RacingNews365.com dans une interview exclusive. “C’est pourquoi je ne travaille pas encore sur mon avenir en Formule 1.

« Pour le moment, je ne pense pas participer à d’autres classes de course l’année prochaine. J’espère faire aussi bien que possible en F1 dans la partie restante de cette saison.

« À la fin de la saison, c’est aux chefs d’équipe de prendre une décision, mais pour l’instant, je vais continuer à tout donner. »

Une autre beauté absolue de @Anto_Giovinazzi 🇮🇹😍 pic.twitter.com/htnZUcvaOt – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 9 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Lors de sa dernière participation au Grand Prix des Pays-Bas, le pilote de 27 ans a réalisé sa meilleure performance en qualifications en plaçant sa C41 à la septième place sur la grille.

Mais après avoir terminé deuxième lors de son premier tour avec Fernando Alonso, et une crevaison plus tard dans la course, il a quitté le circuit de Zandvoort sans marquer.

Il a cependant déclaré à l’époque qu’il espérait que ses qualifications contribueraient à assurer son avenir avec Alfa Romeo.

“Bien sûr, cela aidera”, a-t-il déclaré, “mais nous savons comment c’est en Formule 1 – j’ai fait de mon mieux.”

Quant à savoir quand il s’attend à une décision concernant son avenir, il a déclaré: “Malheureusement pas encore, mais je suis sûr que ce mois-ci ou le mois prochain sera le mois.”