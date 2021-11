Antonio Giovinazzi pilotera en Formule E en 2022

Antonio Giovinazzi, qui a été évincé de l’équipe Alfa Romeo de Formule 1 pour faire place au pilote chinois de F2 Guanyu Zhou, participera à la Formule E en 2022.

Après avoir passé une journée chez Alfa Romeo, Giovinazzi a été annoncé en tant que pilote Dragon/Penske Autosport pour la Formule E 2022.

L’Italien de 27 ans a parlé de son nouveau poste sur le site Web de l’équipe. Il a déclaré : « Dès qu’il a été rendu public que je ne serais pas en Formule 1 l’année prochaine, j’ai décidé de participer au championnat du monde de Formule E.

« C’est une catégorie que j’ai toujours suivie, je suis ravi de faire partie de DRAGON / PENSKE AUTOSPORT dans cette série de course tout électrique que j’ai déjà testée il y a trois ans », a-t-il poursuivi.

« Je tiens à remercier Jay Penske qui a tout de suite montré un grand intérêt à m’avoir à bord.

« J’ai hâte de tester ma nouvelle monoplace électrique à Valence à la fin du mois, poursuit Giovinazzi.

« Nous avons une année passionnante devant nous, je ferai le maximum pour aider l’équipe à réussir! » le concurrent de 59 grands prix a conclu.

Jay Penske, propriétaire et directeur de l’équipe de Dragon/Penske Autosport, a déclaré à propos de sa nouvelle recrue : « Antonio fait partie des pilotes les plus talentueux au monde et je suis très fier qu’il rejoigne l’équipe. »

Giovinazzi a encore trois courses de F1 à disputer cette saison avec Alfa Romeo. Il est 18e au classement des pilotes sur un point.