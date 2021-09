Antonio Giovinazzi : Rendre la Q3 devant Tifosi “incroyable”

in

Antonio Giovinazzi a déclaré que faire la Q3 au Grand Prix d’Italie devant le Tifosi était une expérience “incroyable”.

Étant le seul pilote italien sur la grille, Giovinazzi a bénéficié d’un énorme soutien des tribunes lors des qualifications à Monza.

Il a donné à ces fans de quoi se réjouir, étant l’un des meilleurs qualifiés pour le deuxième week-end de course consécutif, obtenant son Alfa Romeo en Q3 devant un certain nombre de voitures apparemment plus rapides.

En discutant par la suite, il était satisfait de sa performance et dit que le faire devant ces fans l’a rendu d’autant plus spécial.

« Je suis très heureux d’avoir atteint la Q3 devant les Tifosi, c’est incroyable », a-t-il déclaré.

« Nous avions l’air solides dès le départ, même en Q1 et Q2, nous avons fait de bons tours pour les sixième et septième et nous savions que nous pouvions obtenir un bon résultat.

“Nous n’avions qu’un seul train de pneus neufs pour la Q3, donc nous n’avons pas pu faire beaucoup de progrès là-bas, mais nous prendrons la 10e place.”

Sa solide performance est un peu moins importante que la dernière fois à Zandvoort, où il s’est qualifié P7, car cela ne détermine sa position de départ que pour les qualifications de sprint, pas la course complète.

Néanmoins, il pense que cela peut s’avérer précieux si cela lui permet de s’assurer une bonne place de départ dimanche.

« Même si cette position n’est réservée qu’à la grille des Qualifications Sprint, c’est un bon résultat et cela nous permet de partir d’une très bonne position », a-t-il ajouté.

« Nous aurons besoin d’un bon départ demain, sur une course sans arrêt et sans stratégie, mais nous savons que nous voulons bien nous préparer pour dimanche. Il y aura des pilotes très agressifs et nous devrons faire en sorte que nos opportunités comptent. »

Pour le deuxième week-end consécutif, le coéquipier de Giovinazzi est Robert Kubica, avec le pôle remplaçant Kimi Raikkonen après que le Finlandais ait été testé positif pour COVID-19.

Il n’a pu se qualifier qu’en P19, mais malgré une heure d’entraînement seulement, il pense toujours qu’il aurait pu faire mieux s’il n’avait pas été bloqué par le Haas de Nikita Mazepin.

« L’entraînement n’était pas mauvais, mais quand vous n’avez qu’une heure pour essayer trois composés et faire des runs longs et courts, ce n’est pas facile d’avoir une référence », a-t-il déclaré.

« Je suis un peu déçu du résultat des qualifications car je pense que nous aurions pu être un peu plus haut sur la grille.

« Trouver de la place sur la piste n’a pas été des plus faciles, et quand je l’ai fait, ma première manche a été gâchée par Mazepin, qui était juste au milieu de la piste. Au début, je pensais qu’il avait un problème technique, mais ensuite il a filé.