Antonio Giovinazzi réprimandé, Alfa Romeo condamnée à 5 000 € d’amende

Cette semaine a vu une gamme intéressante de nouvelles et de rumeurs Apple, y compris un rapport sur les bénéfices à succès, des rumeurs sur l’”iPhone 14″ de l’année prochaine et l’identification de visage sur les Mac, et plus encore. D’autres sujets populaires comprenaient la répression d’Apple contre les fuites, les changements dans la dernière […] More