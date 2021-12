Antonio Giovinazzi révèle des difficultés de freinage lors du premier test FE de l’équipe Dragon Penske

Antonio Giovinazzi a vécu son premier test de Formule E – et il serait juste de dire qu’il ne s’y est pas prêté comme un canard à l’eau.

Le pilote italien n’a pas perdu de temps pour aligner un siège de Formule E pour l’année prochaine, annonçant qu’il rejoignait l’équipe Dragon Penske le même jour qu’Alfa Romeo a confirmé qu’il les quittait après trois saisons de F1.

Alfa Romeo a renoncé aux services du jeune homme de 27 ans afin de faire venir le jeune chinois Guanyu Zhou, qui offre davantage d’opportunités de parrainage, aux côtés de sa nouvelle recrue Valtteri Bottas.

Dans les jours qui ont précédé le Grand Prix d’Arabie saoudite, Giovinazzi s’est familiarisé avec une voiture de Formule E lors des essais de pré-saison à Valence et cela ne s’est pas très bien passé.

« C’est une catégorie complètement différente », a déclaré Giovinazzi, cité par Motorsport.com. « J’ai piloté tellement de voitures – des voitures GT, LMP2, F1 – et puis je monte dans cette voiture, tout semble si différent.

«Hier, j’étais vraiment confus et j’avais beaucoup de choses à apprendre. Mais le principal problème pour moi est le freinage, car en F1, tout le monde peut vraiment attaquer tellement le freinage parce que vous avez aussi beaucoup d’appuis.

« Et ici, vous ne pouvez pas. Donc j’ai du mal avec ça – mais je me souviens quand j’ai conduit en 2018 la première voiture, la Gen 1, c’était la même chose.

Après les essais de cette semaine, dont il manquera certains en raison de son déplacement à Djeddah, Giovinazzi prévoit de passer du temps dans le simulateur avant le début de la prochaine saison de Formule E, également en Arabie saoudite à Riyad, fin janvier.

« Hier après-midi, j’ai perdu quelques tours, ce n’était pas idéal », a-t-il déclaré. « Pareil ce matin, et je manque aussi le dernier jour jeudi parce que je dois aller en Arabie.

« Donc ce n’est pas génial comme ça, mais ce sera comme ça et je me concentrerai davantage sur la simulation pour m’installer sur cette voiture. Avant la première course, je n’aurai pas beaucoup de kilomètres avant cela.

« Lors de la première course, je vais essayer de faire de mon mieux et de faire beaucoup de simulations à l’usine en décembre et janvier.

« Ce sera certainement une partie difficile de la saison, mais nous allons travailler très dur et essayer d’être en forme dès que possible.

« Je dois encore courir en F1 pendant encore deux semaines, [after that] nous avons le temps de Noël, mais après Noël, je veux aller directement à l’usine et essayer de faire beaucoup de kilomètres dans la sim, juste aussi pour revoir la procédure et tout.

« Ce n’est pas beaucoup de temps. Bien sûr, vous en voulez toujours plus mais ce sera comme ça.