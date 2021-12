Antonio Giovinazzi s’est préparé à lutter au début de sa nouvelle carrière en Formule E

Antonio Giovinazzi s’attend à ce qu’il soit extrêmement difficile de s’adapter à la Formule E étant donné la différence entre les voitures et les machines de F1.

L’Italien conduira dans la série tout électrique la saison prochaine après avoir signé pour Dragon Penske après Alfa Roméo décision d’intégrer une toute nouvelle équipe de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou en 2022.

Ce sera une toute nouvelle expérience pour le pilote de 28 ans, qui a mené jusqu’à présent sa carrière de pilote au volant principalement de voitures de sport et de monoplaces non électriques dans les catégories F1 et junior.

Il s’attend à ce que sa nouvelle machine soit extrêmement différente de tout ce qu’il a connu auparavant et pense donc qu’il aura du mal au cours des premiers tours de son année recrue.

« Je pense que si vous passez de la F1 à peut-être à l’Indycar ou, je ne sais pas, à la LMP1, au final, vous ressentez peut-être moins de vitesse, moins d’adhérence mais c’est le même style de conduite », a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« Le problème que j’ai en Formule E, c’est que c’est un sport complètement différent. Évidemment, c’est le freinage, pas d’appui, pas de sons, des voitures lourdes. Ce sera tellement différent et malheureusement, je n’ai que deux jours avant la première course mais c’est un défi.

« J’aime les défis, mais c’est sûr que je peux vous dire ceci… la première partie de la saison, les premières courses, je vais avoir du mal par rapport aux autres. Mais ma motivation est d’améliorer, d’améliorer, d’améliorer et d’obtenir, à la fin de la saison, un bon résultat et de voir.

« Peut-être que je [will] comme la Formule E plus. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver en 2023 mais pour moi, c’est un nouveau défi et je suis vraiment motivé pour cela.

.@Anto_Giovinazzi et @SchumacherMick réservent des pilotes pour la Scuderia, @ShwartzmanRob pilote d’essai

➡️ https://t.co/YxaJrddy0q#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/vwX5FmmCLw – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 décembre 2021

Giovinazzi restera dans le monde de la F1 en 2022, servant de de Ferrari pilote de réserve avec Mick Schumacher de Haas.

Il a exprimé le désir de revenir définitivement sur la grille dans un avenir plus lointain, mais ne pense pas qu’il puisse le faire grâce à ses seules performances et son talent.

C’est parce qu’il pense que les facteurs financiers sont plus importants que le talent dans le sport de nos jours.

«C’est la mauvaise chose à propos de ce sport. Malheureusement, ça a toujours été comme ça… J’espère que je pourrai changer d’avis à l’avenir », a-t-il déclaré au Corriere della Sera.

« Il y a maintenant des pilotes qui décident des politiques financières d’équipes entières. Mais je ne suis pas le seul à avoir perdu mon emploi à cause de cela.