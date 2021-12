Antonio Giovinazzi sur ses adieux « émotionnels » à Kimi Raikkonen et à la F1

Antonio Giovinazzi a admis que sa dernière course avec Alfa Romeo était « émotionnelle », étant donné que c’était sa dernière avec Kimi Raikkonen et en Formule 1 pour le moment.

L’Italien a déclaré qu’il espérait qu’Abou Dhabi n’avait pas baissé le rideau sur sa propre carrière en Formule 1, et a déclaré qu’il ferait tout son possible pour retrouver un siège sur la grille pour la saison 2023.

Il participera à la course en Formule E l’année prochaine, mais a expliqué à quel point il aimait travailler aux côtés du champion du monde 2007 chez Alfa Romeo, qui a reçu son propre départ à l’usine de l’équipe en novembre.

« Oui, émouvant car c’était la dernière course avec Kimi. Pour être honnête, ce fut un plaisir de travailler avec un très grand pilote comme lui, une personne vraiment juste, une bonne personne, une personne formidable », a déclaré Giovinazzi, cité sur le site officiel de la Formule 1.

« Je pense qu’il va manquer à tout le monde de la F1, nous ne trouverons pas un autre Kimi en F1, j’en suis sûr. Alors oui, la grande émotion pour moi. Je dois penser positif ; Je ne pense pas que ce sera ma dernière course en F1.

Les deux pilotes Alfa Romeo se sont retirés de la course à Abu Dhabi, écourtant leurs adieux. Un problème de freinage a forcé Raikkonen à entrer dans son garage, tandis qu’un prétendu problème de boîte de vitesses a forcé Giovinazzi à se retirer.

Cependant, il n’était pas trop préoccupé par la manière dont l’abandon a été effectué et a déclaré qu’il mettrait tout en œuvre dans son nouveau défi dans l’espoir de revenir sur la grille de Formule 1.

« C’est la course, vous savez », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à présent, notre fiabilité était vraiment excellente et nous ne nous sommes jamais arrêtés ni abandonnés, mais la dernière course, nous avons perdu deux voitures, moi et Kimi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Kimi, mais pour être honnête jusqu’à ce moment-là, la course n’était pas trop mauvaise, nous nous battions avec Sebastian pour le garder derrière.

« Rien ne se passait devant, donc c’était une course ennuyeuse jusqu’à ce moment-là, mais oui, un problème de boîte de vitesses, malheureusement c’est comme ça. Maintenant, je me concentre pleinement sur le prochain défi, le championnat de Formule E et dans l’espoir de revenir en 2023. »

Le directeur de l’équipe Fred Vasseur a embauché un nouveau duo pour l’équipe la saison prochaine, avec Valtteri Bottas et Guanyu Zhou en direction de l’équipe Hinwil pour 2022 – et ils étaient tous les deux en action sous les couleurs d’Alfa Romeo pour la première fois lors des essais d’après-saison à Yas Marina.

Ils seront la seule équipe à avoir une toute nouvelle équipe de pilotes en Formule 1 la saison prochaine, mais il a avoué sa déception face à un double abandon mettant fin aux sorts de sa paire actuelle.

« Nous voulions vraiment donner un meilleur départ à nos pilotes et terminer la saison sur un bon résultat », a déclaré le patron d’Alfa.

« Alors que nous nous dirigeons vers la morte-saison, nous devrons tirer parti des points positifs de l’année passée et les utiliser pour en tirer parti pour 2022. »