Antonio Giovinazzi voit des progrès à faire dans divers domaines

Participant à sa troisième saison en Formule 1, Antonio Giovinazzi estime qu’il peut s’améliorer dans un certain nombre de domaines, et vise à le faire.

L’Italien a fait un début de vie mitigé en F1, faisant assez pour garder sa place chez Alfa Romeo et impressionnant parfois, mais étant battu par son coéquipier. Kimi raikkonen au cours de ses deux premières années.

Le Finlandais a une fois de plus eu raison de lui lors de l’ouverture de la saison 2021, et beaucoup pensent que si Giovinazzi perd à nouveau cette bataille, son siège pourrait être donné à un autre pilote junior Ferrari.

Il est cependant convaincu qu’il peut s’améliorer cette année.

«C’est ma troisième saison donc je veux grandir en tant que pilote, comme je l’ai fait de ma première à ma deuxième saison, m’améliorer. Je veux faire un autre pas en avant », a-t-il déclaré aux journalistes à Bahreïn.

«C’est ma troisième saison donc j’aurai plus d’expérience. Tout paraîtra plus simple, plus normal et je pourrai me concentrer davantage sur mon côté et améliorer différentes choses. »

Il a au moins battu Raikkonen en qualifications à Bahreïn et a remporté la bataille face à face samedi entre les deux en 2020.

Malgré cela, il vise toujours à améliorer ses performances de qualification ainsi que ses performances le jour de la course.

«Il y a certainement un rythme de course sur lequel je peux encore m’améliorer. Je pense que j’ai fait un grand pas l’an dernier, mais je pense que je peux encore m’améliorer », a-t-il déclaré.

«Bien sûr aussi, en qualifications, vous en voulez toujours plus. L’année dernière, j’ai été assez forte dans le premier tour mais j’en veux plus. Je m’améliore juste.

«Je pense que c’est bien d’être à nouveau dans une troisième saison avec Kimi, que nous nous connaissons et que je peux encore m’améliorer en regardant ce que fait Kimi parce que je pense qu’il est un pilote avec beaucoup d’expérience et c’est un bon [reference] indiquer. »

Il se sentira confiant de marquer plus de points cette saison, Alfa Romeo ayant l’air beaucoup plus forte qu’elle ne l’avait fait en 2020, étant plus proche du milieu de terrain que des arrières.

