Antonio Hidalgo: “Nous sommes bien arrivés mentalement”

28/05/2021 à 20h23 CEST

Jeanne Blanch

Arriver vivant jusqu’au dernier jour était le grand objectif du Centre d’Esports Sabadell. Il y a trois semaines, cela semblait impensable, mais la victoire contre ‘Ponfe’ et la combinaison des résultats des rivaux directs l’ont rendu possible. En fait, les chances de pérennité de l’arlequin ont augmenté depuis le dernier triomphe. Et pour cela, et parce que c’est le dernier match de championnat, ils affrontent la rencontre de dimanche à Miranda de Ebro comme une véritable finale. “C’est le dernier match de championnat et nous savons ce que nous devons faire & rdquor;, a reconnu Antonio Hidalgo. L’entraîneur catalan espère que ses joueurs se concentreront uniquement sur la victoire sur le rival de demain. Sans cette condition, le reste aura peu de valeur. “A l’avant, nous aurons une équipe qui a fait une excellente saison. Nous savons que nous avons un défi majeur. Gagnez et attendez que les résultats suivent & rdquor;, a-t-il admis.

D’ailleurs, qu’Hidalgo ne se fie pas beaucoup à un éventuel relâchement des Mirandés, que rien ne se joue dans cette dernière journée de championnat. « J’espère les meilleurs Mirandés possibles. Je l’ai regardé toute l’année et j’ai vu le potentiel qu’ils ont. Je pense juste à rencontrer sa meilleure version & rdquor;, a-t-il déclaré. Alcorcón, Lugo, Logroñés et Sabadell. Sur les quatre, seuls deux seront sauvés dimanche et les arlequins veulent en faire partie.