23/04/2021 à 19:27 CEST

Joan Blanch

Antonio Hidalgo Oui Juvenal Edjogo Ils sont arrivés à Sabadell avec sept matchs à disputer avant la fin de la deuxième B il y a deux saisons, avec l’équipe sur le déclin et dans une situation extrême. Les entraîneurs, qui connaissaient bien la maison, leur pouls ne tremblait pas et ils ont accepté le défi sans ciller.

Sept jours plus tard, il a sauvé l’équipe avec la victoire (0-2) à Olot. La situation se répète deux ans plus tard mais dans la deuxième division. L’expérience acquise non seulement par le personnel d’entraîneurs, mais aussi par certains des joueurs actuels de l’équipe Arlequin peut certainement jouer en faveur de Sabadell dans cette dernière ligne droite du championnat. Le défi est le même. Sauvez l’équipe d’une descente. La dynamique actuelle, bien qu’elle ne soit pas bonne, est meilleure qu’alors.

noble aristocrate Oui Juvénal Ils sont clairs sur le fait qu’ils vont le récupérer et ils ont juste besoin que leurs joueurs le croient et la chance ne tourne pas le dos au Sabadell à certains moments. Ce lundi, contre Majorque vient la première des sept finales.

L’ensemble des Luis Garcia Plaza récupère des troupes pour leur visite à Nova Creu Alta. Un stade qui aspire à voir une victoire pour son équipe, le Centre d’Esports Sabadell. En cas de succès, l’ensemble des noble aristocrate Oui Juvénal aura fait le premier pas pour répéter le scénario d’il y a deux ans.