Antonio Jiménez, historique du football catalan, décède

Antonio Jiménez est décédé subitement le 11 septembre à l’âge de 59 ans et laissant un grand vide dans le football matanais et catalan. Délégué de la Fédération catalane de football dans le Maresme, il était une figure absolument fondamentale dans l’un des clubs historiques de la capitale du Maresmen, l’UD Cirera, où il a été joueur, entraîneur et président.

C’était une institution à Mataró, où il était respecté et aimé. En 1998, il remplace Francisco Melero à la présidence du club de sa vie et contribue à faire de son football de base l’une des références de la région. Il y a beaucoup de clubs qui ont regretté la perte, parmi eux, évidemment, l’UD Cirera, mais aussi le CE Mataró, avec qui il avait de très bonnes relations. La Fédération catalane de football a également publié un communiqué dans lequel il a rappelé “son enthousiasme, son désir de travailler et de promouvoir le football l’ont amené à être un grand promoteur d’un football plus modeste dans la sphère territoriale. Toujours impliqué dans l’aide aux plus démunis, il a collaboré étroitement avec la Fundació de la FCF “.

Un objectif très spécial

Le week-end dernier, un très spécial UD Cirera-La Torreta s’est joué pour l’un des footballeurs de l’équipe Matata, David Jiménez, le fils d’Antonio. C’était l’une des images du match parce que David a marqué 0-2 (le match s’est terminé 1-2) et n’a pas pu retenir ses larmes en se souvenant de son père. De SPORT, nous nous joignons aux échantillons d’affection et envoyons un câlin très sincère à la famille et aux amis d’Antonio Jiménez. Repose en paix.

David Jiménez, le fils d’Antonio, a fondu en larmes après avoir marqué avec l’UD Cirera

