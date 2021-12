Antonio Losilla, de la jalousie au démembrement de sa femme à Saragosse

04/12/21 à 07:01 CET

Luis M. Gabas

Neuf ans se sont écoulés depuis meurtre et démembrement ultérieur de Pilar Cebrián, 52 ans, et on ignore encore où se trouvent ses restes. Le crime s’est produit dans la maison familiale de Ricla, une municipalité à 40 minutes de Saragosse en voiture, une distance qui le meurtrier, son mari et père de ses deux enfants, Antonio Losilla, il l’a fait en disséminant son cadavre. Ce sont ses premiers aveux qui lui ont valu le jury populaire pour le déclarer coupable et lui imposer une peine de 14 ans de prison pour crime d’homicide et un an de plus pour faux papiers. Puis il s’est désisté et a accusé le Groupe des homicides de la Préfecture de police d’Aragon et la Justice en général d’un complot contre lui.

Il est actuellement au pénitencier de Zuera dans un module de respect, où, selon des sources pénitentiaires, il a gagné la confiance de ses collègues, qui les aident même en espagnol. Le mois dernier, il a demandé la commutation de l’amende qu’il avait dû payer pour des emplois d’utilité publique. falsifier certains documents avec la signature de Pilar pour obtenir un avantage économique de sa mort. Le tribunal de Saragosse vient de l’accorder.

Losilla s’est vanté que « sans corps, il n’y avait pas de crime » et s’est moqué de José Bretón

Le nom de Pilar Cebrián est lié depuis le début à la disparition, elle a même été inscrite sur les listes d’Interpol. C’est ainsi que l’affaire a été traitée après la propre plainte de Losilla auprès de la police nationale. C’était 22 jours après la mort violente, après avoir reçu un appel des Mossos d’Escuadra à la suite d’une plainte d’un de ses cousins. Un temps qui a investi à se débarrasser du cadavre et aussi à monter un alibi. En fait, Losilla s’est vanté que « sans corps il n’y avait pas de crime » et s’est moqué de José Bretón, responsable du meurtre de ses enfants à Cordoue, pour avoir laissé les ossements dans une ferme familiale en 2011. Mais Losilla a fait des erreurs. Jusqu’à 79 actes d’accusation, il a même répertorié les homicides. Comme le responsable de l’enquête, Antonio Longarón l’expliquait en son temps : «il n’y a pas de crime parfait car ils font toujours des erreurs& rdquor ;. La première de Losilla a été de se rendre au poste de police et au lieu de signaler que sa femme avait disparu, comme il l’a ensuite défendu, la première chose qu’il a dite a été qu’ils avaient volé 5 000 euros et que sa femme était partie.

A gauche, une image de Pilar Cebrián. A gauche, la Police Nationale lors de missions de recherche. |

Curieux étaient les moments où, jour après jour, Losilla a demandé à voir les policiers qui s’occupaient du cas de sa femme. Une attitude qui a surpris les agents venus demander conseil aux psychologues de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) pour les conseiller. Ils l’ont soupçonné et l’ont retrouvé jusqu’à son arrestation en octobre 2012, six mois après le début de l’enquête. Son arrestation a été précipitée par la découverte d’un sac poubelle contenant la tête d’une personne. Il s’agissait d’une autre femme, Vanesa Barrado, qui a été assassinée par son partenaire la même année.

« J’ai fait des petits paquets pour ne pas éveiller les soupçons & rdquor;

L’entrée et la perquisition dans la maison, scène de crime, à Ricla, ont marqué un avant et un après. Là, alors que la police nationale regardait les tuyaux, Losilla a avoué le crime : « Je suis allé prendre le bijou qu’il portait dans sa main, d’une main je l’ai enlevé et de l’autre je l’ai poussé, et il est tombé et a couru dans l’anse, a-t-il rappelé, tout en soulignant qu' »il avait du sang dans le nez, mais très peu, et dans l’oreille ».

Sur la façon dont il s’est débarrassé du cadavre, il a également donné des détails: « Comme elle était maigre, je n’ai eu aucun problème et sans la traîner je l’ai amenée ici (la cave de la maison), j’ai attendu un peu plus et j’ai commencé à la disséquer. J’ai fait des petits paquets pour que ça n’éveille pas les soupçons et les pièces internes, comme ça ressemble tellement à celui de n’importe quel animal, je les ai jetés par ici, par la ville & rdquor;.

Antonio Losilla. |

Une déclaration enregistrée sur vidéo qui a été étudiée par la Cellule de renseignements criminels de la Police nationale, qui a souligné qu’Antonio Losilla « a banalisé le moment qu’il vivait et qu’il a essayé de donner de la crédibilité à son histoire & rdquor;. Ils ont souligné leur position de « se distancer des faits ».

Les experts de la police ont également affirmé que l’homme a déclaré « j’ai eu peur & rdquor ;, rapportant les conséquences émotionnelles du résultat de son action, mais pas ce que c’était, qu’il ne devrait pas être autre que de vérifier que Pilar était morte. « Il a résisté pour prononcer à haute voix le résultat de la mort, bien qu’il l’ait mentalement supposé & rdquor;, ont conclu les chercheurs, tout en ajoutant : » il soupire profondément et bien qu’il parle au greffier du tribunal, son regard se perd, se souvenant peut-être et visualisant les événements qu’il relate & rdquor ;.

Crime planifié

Losilla a tout planifié. Comme éléments préparatoires, se démarque l’achat d’un piston chimique et de trois bidons de mousse de polyuréthane, qui, selon lui, devaient réparer le toit et déboucher la salle de bain puisque les cheveux de sa fille tombent beaucoup, mais plus tard on l’a découvert ce qu’il a fait un nettoyage en profondeur du garage, en utilisant ce produit dans le drain. Le Groupe des homicides de la Police nationale a compris qu’il était là où Losilla a démembré sa femme et où plus tard la police scientifique a trouvé du sang dans les tuyaux qui correspondait au profil génétique de Pilar Cebrián.

Des policiers lors de la recherche de Pilar Cebrián près de son domicile à Ricla. |

Après l’avoir tuée, Losilla s’est consacré au flirt: « Je veux rencontrer une fille de 45-55 ans », a-t-il écrit sur le réseau Badoo. Il a également donné une liste de ses passe-temps, des plus génériques, comme le sport, les voyages, les livres, la nature et le bonheur, à des plus précis, comme Telepizza, les Rolling Stones, Eros Ramazzoti et prendre un café avec des amis. Lorsqu’il s’agissait de dresser un portrait de lui-même de plus près, il se définissait comme « sincère, affable et affectueux », mais il ne cachait pas qu’il se considérait comme un « mauvais amant ». Quant au compagnon idéal, il a demandé une personne « extravertie, affectueuse, affable et un bon causeur ».

Narcissique et psychopathe

Les psychologues de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) ont étudié les e-mails et les conversations des accusés, définissant Losilla comme une personne « narcissique », « dominante » avec des « traits psychopathiques ». Des caractéristiques qui, si elles s’ajoutaient à son caractère « macho » et à la découverte d’une infidélité de la part de la victime, « constituaient un cocktail Molotov avec un risque très élevé de cas de violence de genre ». Ils ont également été frappés par le fait que Losilla a ri lorsqu’il a déclaré que « s’il n’y a pas de corps, il n’y a pas de crime ». « Ce rire est incongru avec le contenu et cela cache la vraie émotion », ont-ils souligné.

Ils ont recherché Pilar dans le cerveau de Losilla

Où est Pilar ? C’est l’éternelle question dans ce cas. L’épine que l’Homicide Group a toujours clouée et qu’ils ont réussi non seulement à mettre Losilla sur le banc, mais aussi qu’il a été reconnu coupable de meurtre alors qu’il n’avait pas de corps. Tout cela grâce à des preuves solides.

Pour trouver où se trouvait la femme, ils sont même entrés dans le cerveau de l’accusé. Ils ont effectué le test neurologique P-300 (le test de vérité), qui sera plus tard effectué sur Miguel Carcaño pour essayer de trouver les restes de Marta del Castillo à Séville ou à l’ancien membre du GRAPO, Fernando Silva Sande, pour rechercher le corps de l’homme d’affaires de Saragosse Publio Cordón.

Les résultats du test neurologique P-300 (le test de vérité) effectué sur Losilla ont activé un dispositif de localisation dans lequel même l’armée est intervenue. |

Les résultats de ce test ont activé un dispositif de localisation dans lequel même l’armée est intervenue, mais rien n’a été trouvé de Pilar. Ni dans un ancien champ de neige près de la maison de Ricla où le crime a été commis, ni sur les voies de l’AVE. Les deux sites étaient dans la mémoire de Losilla.

Il a également été recherché dans les travaux du réservoir Mularroya, à Morata de Jalón, près de Ricla. La Police nationale a estimé que ces travaux dans la zone pourraient être un endroit idéal pour cacher un corps qui serait difficile à récupérer. Ils se sont appuyés sur le positionnement différent du téléphone portable de Losilla et ont pris en compte qu’il s’agissait d’un domaine totalement différent des domaines habituels des tâches quotidiennes du meurtrier.

Cela a conduit le tribunal de Saragosse à le condamner pour crime contre l’intégrité morale pour les dommages causés aux enfants par l’impossibilité d’enterrer leur mère. Un exploit réalisé par les procureurs, Soraya Laborda et Laura Vela, qui aurait créé une jurisprudence, bien que la Cour suprême l’ait par la suite renversée.

Malgré tout, sans corps il y a un crime. Demandez à Losilla, la police nationale et la médecine légale.