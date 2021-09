Antonio Pardo, l’ex de Gema López, annonce la vente de son appartement le plus spécial : on vous dévoile les détails

Nouvelles connexes

En février 2018, la vie de Gema López (50 ans) n’est plus un secret. Puis la nouvelle de son séparation d’avec Antonio Pardo Sebastián (52), acteur, producteur et père de sa fille unique, Nadia (12), qu’il préserve dans la plus stricte intimité. La question n’a pas été abordée dans la programmation de Telecinco, mais c’est dans d’innombrables médias qui ont abordé l’information et enquêté sur le profil de cet homme avec qui le journaliste entretenait une longue relation et qui, au début de cet été, est redevenu le protagoniste. presse du coeur pour un événement inédit.

Le 26 juin, le producteur Il a révolutionné les réseaux en partageant une photo à côté de sa fille, qu’il a voulu protéger publiquement en mettant son casque de moto. En plus de montrer au monde cette image qui corroborait la complicité entre père et fille -et leur ressemblance physique-, Antonio Pardo a dévoilé les mots émouvants que la jeune femme lui a dédiés. “‘Avec toi au bout du monde’. Beau message de ma fille quand je rentre à la maison. Je te souhaite un été heureux et amusant, il me sera difficile de passer autant de temps sans te voir”, a écrit l’acteur à côté de la photo qui a suscité un certain intérêt médiatique. Et c’est ça, Depuis leur divorce, ni lui ni Gema López n’avaient rendu public le moindre cliché de l’adolescente..

Le salon de l’appartement promu par Antonio Pardo sur son profil Instagram. Idéaliste

Près de deux mois plus tard, Antonio Pardo il s’est encore vanté de sa fille, en accrochant une photo d’elle, posant sur son dos, qui a commencé sa période de vacances aux côtés de la jeune femme. “Les jours de surf, c’est parti pour les vagues”, a écrit Antonio Pardo dans l’après-midi du 22 août pour décrire un cliché que quelques jours plus tard il a fait disparaître de son Instagram. Pour protéger la vie privée de Nadia et continuer avec cette ligne de discrétion que lui et Gema López ont adoptée, il a supprimé cette publication et celle qui a fait tant de bruit en juin dernier.

Maintenant, l’Instagram d’Antonio Pardo il ne montre que ses aventures professionnelles et les photographies d’un appartement qui a une signification toute particulière pour le producteur. “Bel appartement à Marqués de Vadillo, c’était mon studio pendant des années, intéressé à écrire en privé”, a récemment écrit l’acteur, montrant une photographie de la maison, suivie de sept autres clichés.

La chambre de l’appartement, à vendre pour 140 000 euros. Idéaliste

L’appartement, tel que découvert JALEOS, vendu pour 144 000 euros. Selon la description proposée par Idealista, le portail immobilier dans lequel il est annoncé, il s’agit d’un “magnifique appartement dans le quartier de Carabanchel“D’occasion et en bon état, construit en 1940 au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur.

La maison a 61 mètres carrés construit et 56 mètres carrés utiles. Il dispose d’une spacieuse chambre principale, d’une salle de bain avec douche, d’une cuisine équipée, d’un salon-salle à manger séparé avec un élément mural sur mesure et d’un accès à une terrasse ou un double balcon. Sa luminosité est également frappante -car il s’agit d’un appartement extérieur- et une autre série de caractéristiques qui sont promues sur le portail immobilier: chauffage au gaz naturel, fenêtres à double vitrage, porte blindée pour accéder à la maison, peinture des murs et sols lisses de grès. Idealista souligne également son emplacement, car il est situé près de toutes sortes de services et d’une station de métro.

Certaines des pièces de l’appartement devenu le studio d’Antonio Pardo. Idéaliste

Pour Antonio Pardo, cet appartement est chargé de sens. Au-delà d’être devenu son atelier pendant des années, comme il l’a lui-même révélé, c’est un espace “avec une énergie particulière, une très belle lumière et une très bonne ambiance”. C’est ainsi qu’il l’a décrit dans certains des clichés qu’il a téléchargés sur son profil Instagram, en guise de promotion. Les photos ont une quinzaine de “j’aime” et aucun commentaire. Au moins publiquement. Au début, une personne s’est manifestée, demandant plus d’images, et plus tard, un voisin du quartier.

