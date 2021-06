Antonio Pintus sera de retour au Real Madrid cet été

L’ancien préparateur physique du Real Madrid Antonio Pintus devrait revenir au club cet été après avoir passé les deux dernières saisons avec l’Inter Milan. Pintus, qui était en charge de la préparation physique de Madrid lors du légendaire triplé de Ligue des champions, sera de retour dans la capitale espagnole après le départ d’Antonio Conte de l’Inter.

Pintus est un favori des fans et il est vrai que le Real Madrid n’a pas subi autant de blessures au cours de son mandat avec le club. La condition physique de la plupart des joueurs était remarquable et son retour à Madrid pourrait être utile compte tenu du nombre de blessures subies par Los Blancos la saison dernière.

De plus, Pintus est un homme respecté dans le vestiaire du Real Madrid. Les joueurs l’adorent et il y a quelques années, Marcelo a célébré avec lui après avoir marqué un but contre Viktoria Plzen.

Le retour de Pintus n’a pas encore été confirmé, mais les informations de la presse espagnole semblent certaines, même s’il n’a pas travaillé avec le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti par le passé.