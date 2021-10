Antonio revient pour marquer le vainqueur de West Ham contre les Spurs dans le derby de Londres

Michail Antonio a marqué son retour à West Ham en commençant onze avec le but vainqueur contre Tottenham à domicile.

L’équipe de David Moyes a remporté trois victoires lors de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues avec un triomphe 1-0. Le résultat a vu les Hammers dépasser Tottenham en se classant quatrième de la Premier League.

Antonio s’est reposé en milieu de semaine alors que West Ham a battu Genk 3-0 en Ligue Europa. En son absence, Craig Dawson, Issa Diop et Jarrod Bowen sont tous inscrits sur la feuille de match.

L’ancien international jamaïcain a été sélectionné à l’avant cette fois-ci, tandis que le gardien de but Lukasz Fabianski est également revenu.

West Ham a commencé le match avec brio et a eu la première chance significative. Un centre en profondeur a trouvé Pablo Fornals au deuxième poteau et l’Espagnol a envoyé une volée acrobatique vers le but. Le skipper de Tottenham, Hugo Lloris, s’est bien débrouillé pour l’emporter.

Tanguy Ndombele a réclamé un penalty trois minutes plus tard après être entré en collision avec Kurt Zouma dans la surface. Après une inspection plus approfondie, le VAR a statué que Zouma avait pris contact avec le ballon avant de faire tomber son adversaire.

Tomas Soucek aurait dû donner l’avantage aux locaux dix minutes avant la mi-temps. Fornals a fouetté un centre et le milieu de terrain s’est élevé au-dessus de Sergio Reguilon pour y mettre la tête. Le défenseur a fait juste assez pour repousser Soucek et son effort est passé à côté.

Après une période de calme, Harry Kane est entré dans l’action à la fin de la première mi-temps. Reguilon a croisé jusqu’au deuxième poteau et le capitaine anglais s’est mis au bout. Cependant, Fabianski était là pour le renverser.

Les esprits se sont enflammés en seconde période alors que Cristian Romero a crié à Fornals pour avoir chuté trop facilement. Romero a reçu un carton jaune de l’arbitre pour ses actions.

Après 71 minutes, Reguilon a donné le ballon et Fornals a couru au but. Son tir a dévié sur Eric Dier, forçant Lloris à effectuer un bel arrêt.

Antonio marque le septième but de la campagne

West Ham a finalement sorti l’impasse du corner résultant. L’arrière gauche Aaron Cresswell a effectué un délicieux centre qui a dépassé la tête de plusieurs joueurs des Spurs.

Michail Antonio, marqué par Kane, a tendu une jambe pour ramener le ballon à bout portant. L’objectif l’a porté à six en championnat en 2021-2022 et à sept dans toutes les compétitions. Il a ensuite organisé une célébration de style « The Matrix » typiquement charismatique.

Les Spurs ont soufflé et soufflé à la recherche d’un égaliseur mais ont trouvé leur attaque insuffisante. À part sa tête en première mi-temps, le talisman Kane n’a jamais vraiment regardé.

Le manager Nuno Espirito Santo avait l’air abattu sur la ligne de touche et a été vu secouer la tête après le but de West Ham.

Moyes, en revanche, peut célébrer l’entrée de son équipe dans le top quatre de la Premier League.

