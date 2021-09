Antonio Rüdiger, cible présumée du Bayern Munich, heureux d’avoir neuf points avec l’Allemagne

in

L’arrière central du Chelsea FC – et la rumeur du transfert du Bayern Munich cible – Antonio Rüdiger était fier de la performance de l’Allemagne lors de cette dernière pause internationale alors qu’elle traversait le Liechtenstein, l’Arménie et l’Islande.

Le défenseur de 28 ans a joué un rôle clé et a frappé une tête dynamique sur une passe parfaite de Joshua Kimmich lors de la victoire 4-0. Pour Rüdiger, il semble que tout se soit réuni sous le nouveau manager Hansi Flick.

« C’était important d’avoir neuf points en trois matchs et de ne pas encaisser de but. Ce fut une très bonne semaine et demie », a déclaré Rüdiger (tel que capturé par Tz). « Il y a joué un grand rôle. C’était un super ballon, tout s’est bien passé.

Il n’était pas évident pour les fans et les experts que quelque chose était différent avec cette équipe allemande. Alors que les sceptiques souligneront que la compétition n’était pas exactement de premier ordre, mais il y avait certainement un aspect différent de l’Allemagne pendant cette pause internationale.