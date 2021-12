Antonio Rüdiger, cible présumée du Bayern Munich, se rapproche de la signature du Real Madrid

La star du Chelsea FC, Antonio Rüdiger, est l’un des défenseurs les plus recherchés au monde en ce moment, avec des prétendants supposés comme le Bayern Munich et le Real Madrid liés à l’international allemand.

Avec un contrat expirant, Rüdiger est une option très attrayante pour plusieurs grands clubs alors que la lutte pour trouver un défenseur d’élite se poursuit parmi les plus grands clubs européens. Bien que Chelsea soit un concurrent sérieux dans la course au titre de Premier League cette année, le défenseur allemand explore toujours d’autres options.

L’année dernière, Rüdiger a remporté la Ligue des champions avec Chelsea et s’attend désormais à une grosse augmentation de salaire pour la prochaine intersaison. Selon l’Indépendant, Le transfert de Rüdiger au Real Madrid se rapproche de plus en plus. Sport Bild rapporte que le défenseur allemand est tenté de rejoindre le Real Madrid, mais n’a toujours pas pris de décision définitive.

Rüdiger gagne actuellement un salaire de 6 millions d’euros et n’est pas satisfait de l’offre initiale de Chelsea de 8,5 millions d’euros. Il veut gagner 10 à 12 millions d’euros, les deux parties sont donc encore loin d’un accord. À titre de comparaison, David Alaba gagne 19,5 millions d’euros par an au Real Madrid. On comprend maintenant pourquoi il serait si tenté d’arriver en Espagne.

Malgré le fort intérêt pour le Real, un déménagement à Munich n’est pas exclu. Le Bayern Munich est toujours dans la course et intéressé, mais souhaite d’abord négocier avec Niklas Süle. Le contrat de Süle expire l’été prochain et ils voudront résoudre cette situation avant de se tourner vers Rüdiger. Cependant, si Süle quitte le Bayern, Rüdiger devrait être leur cible n°1.

Malgré les mauvaises négociations initiales à Chelsea, il y a encore une chance qu’il reste à Stamford Bridge. Thomas Tuchel souhaite que le défenseur allemand fasse partie de l’avenir de l’équipe. « Toni s’est imposé de manière exceptionnelle depuis le premier jour de notre arrivée. Il est un leader absolu et joue à un niveau incroyablement élevé », a déclaré Tuchel.

Rüdiger restera-t-il à Londres ou commencera-t-il un nouveau chapitre ailleurs ? Nous devrions le savoir prochainement dans les prochains mois. Où pensez-vous que Rüdiger finira ? Faites le nous savoir dans les commentaires!