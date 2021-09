Antonio Rudiger pourrait être une option pour le Bayern Munich alors que les pourparlers sur le contrat de Chelsea s’arrêtent

À différents moments de la fenêtre de transfert, Antonio Rudiger de Chelsea avait été lié au Bayern Munich dans ce qui aurait pu être un éventuel accord d’échange avec Niklas Sule. Thomas Tuchel apprécie fortement Sule et sait qu’il approche de la fin de son contrat avec le Bayern avec son avenir toujours en question.

Selon un nouveau rapport de l’Evening Standard, Rudiger n’est pas sur le point de signer un nouvel accord avec Chelsea. Son contrat actuel doit expirer en juin 2022 et il peut entamer des discussions pour rejoindre d’autres clubs dès janvier prochain. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveilleraient tous deux sa situation en plus du Bayern, mais ce dernier pourrait s’avérer être le meilleur pour lui s’il quitte effectivement Chelsea l’été prochain. Il aurait demandé environ 200 000 £ par semaine, tandis que Chelsea n’est prêt à lui offrir que 150 000 £ et n’est pas vraiment disposé à bouger dans ce département, en particulier après avoir signé Romelu Lukaku de l’Inter Milan cet été et avoir prêté Saul Niguez. de l’Atletico Madrid.

Tuchel aimerait toujours beaucoup garder Rudiger, mais il a dit que cela dépendait de ce que le club décide. Il ne peut pas vraiment avoir son mot à dire dans le processus de négociation des contrats car cela est principalement traité par le front office du club. « J’espère qu’ils trouveront des solutions, mais ce n’est pas seulement entre entraîneurs et joueurs, et ce que nous souhaitons. Et c’est pourquoi c’est entre le club, l’agent du joueur en ce moment. Nous espérons qu’ils trouveront la solution. Il joue excellent, et depuis longtemps a été très régulier, à un très haut niveau. Je pense que Toni se sent très, très bien à Chelsea. Il se sent très respecté par ses coéquipiers et il sent l’importance qu’il a dans l’équipe et dans le groupe. C’est bien mérité car il livre. Il ressent l’amour des supporters quand il joue », a expliqué Tuchel.

Lorsque Frank Lampard était encore manager de Chelsea, Rudiger était en disgrâce et le club a failli le renvoyer au PSG ou à Tottenham Hotspur. Si cela s’était produit, cela aurait pu grandement affecter la course de Chelsea au titre de la Ligue des champions et sa forme sous Tuchel a montré à quel point une erreur aurait été commise par Lampard.

Pour le Bayern, Rudiger pourrait être une option viable l’été prochain. Malgré ses bonnes performances jusqu’à présent cette saison, l’avenir de Sule est toujours en question car le Bayern n’a toujours pas indiqué qu’il obtiendrait un nouveau contrat avant l’expiration de son contrat l’été prochain. Julian Nagelsmann pourrait se retrouver face aux mêmes barrages routiers auxquels Tuchel est confronté avec Rudiger à Chelsea depuis le front office du club. Les finances relatives à la structure des salaires au Bayern sont complexes et contiennent de nombreuses pièces mobiles pour essayer de garder tout le monde heureux et c’est probablement le cas à Chelsea aussi, en particulier pour Rudiger.

Un éventuel accord d’échange pourrait revenir à la table des négociations si c’est quelque chose qui intéresse réellement les deux clubs. Il reste à voir de combien les minutes de Sule seront réduites maintenant que Lucas Hernandez est de retour en pleine forme, combiné au brillant début de Dayot Upamecano cette saison. Bien qu’une rotation soit nécessaire, on pourrait affirmer qu’à ce stade, Upamecano / Hernandez serait le duo central de Nagelsmann pour le Bayern. Sule pourrait vouloir être dans une position où il sait qu’il sera un titulaire garanti, ce qui pourrait très bien être la perspective d’un échange avec Chelsea contre Rudiger.

Chelsea s’est également vanté de cinq feuilles blanches dans toutes les compétitions cette saison, dont toutes Rudiger faisait partie, marquant dans le plus récent qui est venu lors d’une victoire 3-0 à Tottenham ce week-end. Ce solide bilan défensif pourrait être attrayant pour Sule et, du point de vue du Bayern, rendre Rudiger plus désirable.

