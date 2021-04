Antonio Rudiger renvoyé de l’entraînement de Chelsea pour une dispute avec Kepa Arrizabalaga après la défaite de West Brom

Antonio Rudiger aurait été renvoyé de l’entraînement de Chelsea après une violente dispute avec Kepa Arrizabalaga le dimanche de Pâques.

Selon The Telegraph, Thomas Tuchel a dit au défenseur allemand de quitter la séance après avoir affronté son coéquipier à la suite de la défaite 5-2 des Blues contre West Brom à Stamford Bridge.

.

Rudiger a été renvoyé de l’entraînement par Tuchel pour une bagarre furieuse avec Kepa

On pense que le désaccord a été déclenché par un tacle tardif de Rudiger sur le gardien de but, qui a fortement réagi avant que les choses ne dégénèrent en une confrontation physique.

Le joueur de 28 ans a ensuite été renvoyé à l’intérieur pour se calmer après avoir poussé et poussé entre les deux.

La nouvelle de l’altercation ne rendra pas service aux hommes de Tuchel alors que son équipe se prépare pour son affrontement en quart de finale de la Ligue des champions contre Porto mercredi.

L’Allemand, dont la série de 14 matches sans défaite en tant que patron des Blues a pris fin avec la défaite contre les Baggies, a averti ses joueurs de ne pas « perdre la tête » après le match.

.

La période de lune de miel de Tuchel à Stamford Bridge a pris fin samedi

« Nous ne pouvons pas perdre la tête maintenant et nous priver de la confiance que nous avons en ces joueurs », a déclaré Tuchel.

«C’était le moment après le match pour être honnête, être calme et dire à tout le monde de respirer.

«Ce sera une soirée difficile pour tout le monde.

«Nous avions des plans complètement différents pour commencer cette journée de match donc nous devons l’accepter maintenant, c’est notre première défaite ensemble.

«Il est important de trouver un moyen de le gérer ensemble.»

heureux

« Cela rend les choses plus douces » – La réponse brillante d’Arsenal Loanee au score contre les Spurs

JOUR BLEU

Arsenal kits 2021/22: les artilleurs prêts pour un superbe troisième maillot inspiré des années 1990

mythe

Aubameyang pourrait être un « deuxième Ozil » qui n’est pas un « joueur d’équipe » avec un bilan remis en question

QUELQUES AMIS

Ray Wilkins: Le plus gentil homme que Terry a rencontré et Mourinho, Lampard et Vialli l’aimaient

FRAIS ÉNORMES

Haaland pourrait coûter plus cher que Neymar alors que le Real, Man United, Man City et Chelsea se cachent

de retour dans

La Coupe Carabao accueillera 8000 fans pour la finale Man City vs Spurs, explique l’EFL

Le carton rouge de Thiago Silva en première mi-temps a modifié le teint du match dans l’ouest de Londres, mais après cela, les Baggies ont dominé et ont inscrit cinq buts impressionnants.

Et Kurt Zouma a insisté sur le fait que Chelsea ne pouvait pas chercher d’excuses pour la défaite choc de samedi et devait « réagir fortement ».

« Le résultat parle de lui même. Tout le monde est très déçu, mais ce n’est qu’un match et nous devons revenir à ce que nous faisions avant la trêve internationale et, espérons-le, nous y reviendrons dès que possible », a déclaré Zouma au site officiel du club de Chelsea.

«Il n’y a pas de temps pour trouver des excuses. Nous n’avons pas gagné le match, nous avons mal perdu, et c’est un match très difficile à avaler, mais nous devons le faire car nous avons un autre match en milieu de semaine et nous devons nous préparer pour cela.

«Nous devons rebondir. Nous devons réagir fermement et c’est ce que nous allons faire.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé. Après la trêve internationale, peut-être une perte de concentration, peut-être un manque d’engagement, mais dans un jeu comme celui-là, il faut toujours être à 100%. Pourquoi nous n’avons pas joué à 100%, je ne sais pas.

«Il y a des jours où ce n’est pas ta journée. Tout le monde est très déçu, je ne peux pas dire grand-chose.

«Peut-être que nous n’étions pas assez concentrés, peut-être que West Brom le voulait plus que nous, mais je ne pense pas que ce soit possible. Vous avez des jours comme ça où rien ne vous convient.

«Vous devez apprendre de tout. Dans le football, vous devez tout donner à chaque fois sur le terrain. On y apprend peut-être tactiquement, des erreurs sur le ballon, sans le ballon aussi. Nous allons l’analyser calmement et ensuite passer à autre chose. «